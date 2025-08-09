Ώρα και κανάλι για τα φιλικά του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ

Στην Κύπρο, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το EuroBasket 2025. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1. Η «γαλανόλευκη» δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην αποστολή μετά την επιστροφή από την Κύπρο, ενώ η Σερβία θα παραταχθεί με πλήρη σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων των Γιόκιτς και Μίσιτς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 16:30, ο Ολυμπιακός θα δώσει το έβδομο φιλικό προετοιμασίας του κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έρχεται από τη νίκη με 2-1 επί της Αλ Τααβόν και θέλει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις, δοκιμάζοντας σχήματα και παίκτες ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1 HD.