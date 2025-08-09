Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ Κύπρος Αθλητικές Μεταδόσεις

Ώρα και κανάλι για τα φιλικά του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ

Μπάσκετ και ποδόσφαιρο στο σημερινό αθλητικό μενού, με δύο δυνατές φιλικές αναμετρήσεις και τηλεοπτική μετάδοση.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στην Κύπρο, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το EuroBasket 2025. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1. Η «γαλανόλευκη» δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην αποστολή μετά την επιστροφή από την Κύπρο, ενώ η Σερβία θα παραταχθεί με πλήρη σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων των Γιόκιτς και Μίσιτς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 16:30, ο Ολυμπιακός θα δώσει το έβδομο φιλικό προετοιμασίας του κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έρχεται από τη νίκη με 2-1 επί της Αλ Τααβόν και θέλει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις, δοκιμάζοντας σχήματα και παίκτες ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1 HD.

