Ώρα και κανάλι της κλήρωσης του Μουντιάλ και του «ελληνικού» Μπενφίκα - Σπόρτινγκ

Η FIFA ανακοίνωσε ότι η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00 ώρα Ελλάδας, στο «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα επίσημα κανάλια της FIFA, μέσω της ιστοσελίδας και του YouTube της.



Την ίδια ημέρα, το ενδιαφέρον στην Πορτογαλία στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι Μπενφίκα – Σπόρτινγκ, με τη «μάχη» των Παυλίδη, Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη να αρχίζει στις 22:15 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3HD.

Αναλυτικά το αθλητικό μενού της ημέρας