Ώρα και κανάλι των αγώνων σε Super League και Stoiximan GBL - Που θα δείτε τον τελικό Κυπέλλου πόλο

Με τρία παιχνίδια κάνει «πρεμιέρα» η 1η αγωνιστική των Play Outs της Super League το Σάββατο (04/04).

Στις 16:00 η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι Cosmote Sport 1 HD.

Στις 18:00 ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet. Η κρίσιμη «μάχη» που θα κρίνει πολλά για τον υποβιβασμό θα μεταδοθεί από το κανάλι Nova Sports 2.

Τέλος, στις 20:00, ο Ατρόμητος δοκιμάζεται στο Αγρίνιο εναντίον του Παναιτωλικού. Τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 HD.

Πλούσια δράση στη Stoiximan GBL

Η 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ το Σάββατο (04/04) με πέντε παιχνίδια.

Η δράση ξεκινάει στις 16:00 με τρεις αγώνες. Η ΑΕΚ των πολλών απουσιών αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ. Την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ηρακλή (ERT Sports 2) και στο Περιστέρι η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου (ERT Sports 1).

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (04/04) ολοκληρώνεται με δύο αγώνες στις 18:15.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα (ΕΡΤ 2 Σπορ) και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καρδίτσα (ERT Sports 3).

Πού θα δείτε τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο γυναικών

Το Stoiximan Κύπελλο Ελλάδας πόλο γυναικών ολοκληρώνεται το Σάββατο (04/04) με μία αναμέτρηση κύρους ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις του αθλήματος.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΝΟ Βουλιαγμένης με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο. Αυτή, μάλιστα θα είναι η 6η φορά που συναντιούνται οι δύο ομάδες στον τελικό, από την ίδρυση του θεσμού τη σεζόν 2017/2018.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα από το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

