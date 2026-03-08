Ωρα και κανάλι του ντέρμπι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ αλλά και των υπόλοιπων αναμετρήσεων της Super League
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν στο ντέρμπι κορυφής της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Την Κυριακή (8/3) η 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχει τέσσερις αναμετρήσεις, με την μια από αυτές να είναι το ντέρμπι κορυφής.
Συγκεκριμένα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.
Σε μια δύσκολη αναμέτρηση και για τους δύο, ο Βόλος υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 17:00, και εσείς θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1.
Στις 19:00 θα διεξαχθεί η μεγάλη μάχη για την 4η θέση, για μια θέση δηλαδή στα playoff της φετινής Super League. Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το κανάλι Nova Sports Prime.
Τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε μια αναμέτρηση που θα δώσει - πέρα από τους τρεις βαθμούς - και ψυχολογία στην νικήτρια ομάδα. Η εν λόγω αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Δράση και στην Stoiximan GBL
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13:00 με στόχο να διατηρήσει το αήττητο ρεκόρ του στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Ιβανόφειο για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Την εν λόγω αναμέτρηση θα παρακολουθήσετε στις 16:00 και πάλι από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.