Ωρα και κανάλι του ντέρμπι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ αλλά και των υπόλοιπων αναμετρήσεων της Super League

Την Κυριακή (8/3) η 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχει τέσσερις αναμετρήσεις, με την μια από αυτές να είναι το ντέρμπι κορυφής.

Συγκεκριμένα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Σε μια δύσκολη αναμέτρηση και για τους δύο, ο Βόλος υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 17:00, και εσείς θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1.

Στις 19:00 θα διεξαχθεί η μεγάλη μάχη για την 4η θέση, για μια θέση δηλαδή στα playoff της φετινής Super League. Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το κανάλι Nova Sports Prime.

Τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε μια αναμέτρηση που θα δώσει - πέρα από τους τρεις βαθμούς - και ψυχολογία στην νικήτρια ομάδα. Η εν λόγω αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Δράση και στην Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13:00 με στόχο να διατηρήσει το αήττητο ρεκόρ του στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Ιβανόφειο για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Την εν λόγω αναμέτρηση θα παρακολουθήσετε στις 16:00 και πάλι από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.