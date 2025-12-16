Ώρα μηδέν για τα μπλόκα: Στις συνελεύσεις οι αγρότες - Απαντούν στο δίλημμα: διάλογος ή κλιμάκωση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, με τους διαμαρτυρόμενους στα μπλόκα να αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους σήμερα, Τρίτη (16/12), δίνοντας απάντηση στο δίλημμα: διάλογος με την κυβέρνηση ή περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους.

Οι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τα αιτήματα που έχουν κάνει γνωστά εδώ και μέρες, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, την ίδια ώρα που οι αποκλεισμοί σε βασικούς οδικούς άξονες συνεχίζονται, δημιουργώντας κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε πολλές περιοχές.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένονται σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων.

Αποκλεισμοί και διανομή προϊόντων στην Εγνατία Οδό και τα Μάλγαρα

Η Εγνατία Οδός παραμένει κλειστή για την κίνηση προς Αθήνα, ενώ στην περιοχή των Μαλγάρων, άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη το βράδυ. Από το μεσημέρι της Τρίτης (16/12), η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη θα περιοριστεί σε μία λωρίδα για τη διανομή ρυζιού από τοπικούς παραγωγούς.

Παράλληλα, οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων προγραμματίζουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζονται αποκλεισμοί σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία - Μπλόκα και στην Ηλεία

Παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα, η ένταση συνεχίζεται με τον αποκλεισμό της περιμετρικής οδού της Πάτρας για 9η ημέρα, από τους αγρότες στο μπλόκο της Εγλυκάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, με τα τρακτέρ να κατευθύνονται στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου για νέα πορεία το απόγευμα της Τρίτης. Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας παραμένουν σε εγρήγορση.

Στην Ηλεία, οι αγρότες συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα, κυρίως στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με νέους αποκλεισμούς, όπως εκείνος στην γέφυρα του Ευήνου. Οι αγρότες αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Μεσολόγγι και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Ενιαία η απόφαση που θα παρθεί

Επιπλέον, στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες επιμένουν στα αιτήματα τους, ζητώντας σταθερή τιμή στο ρεύμα και άμεση κατανομή των ενισχύσεων. Ο εκπρόσωπος των αγροτών δήλωσε ότι η απόφαση θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα και ότι δεν μιλάμε πλέον μόνο για το μπλόκο της Νίκαιας. Η διατήρηση του μπλόκου στον Προμαχώνα αποτελεί επίσης μια σημαντική κίνηση, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να το ανοίξουν νωρίτερα λόγω της συσσώρευσης φορτηγών στην ελληνική πλευρά, εξαιτίας των αποκλεισμών.

Στη Μεσσηνία, οι αγρότες στήνουν νέο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο κοντά στη Θουρία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να εμποδίσουν την είσοδο νέων αγροτών στο σημείο, προκαλώντας ένταση. Η κατάσταση συνεχώς κλιμακώνεται, με τους αγρότες να παραμένουν αμετάπειστοι, επιμένοντας σε συγκεκριμένες λύσεις για τα οικονομικά τους προβλήματα.