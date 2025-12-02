Ώρα μηδέν: Ο Ομπράντοβιτς θα αποκαλύψει τους λόγους της φυγής του από την Παρτιζάν

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ανοίξει για πρώτη φορά τα χαρτιά του μετά τη θυελλώδη αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν. Ο πολυνίκης προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο αυτή δεν έγινε - αρχικά - δεκτή.



Ο Ομπράντοβιτς είχε συνάντηση με το ΔΣ της Παρτίζαν αλλά ήταν άκαρπη. Έτσι, ο Σέρβος προπονητής αποχώρησε, παρά τη θέρμη υποδοχή που του επεφύλαξαν οι οπαδοί του συλλόγου κατά την επιστροφή του από την Αθήνα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Vreme, o Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα απευθυνθεί για πρώτη φορά στο κοινό. Η πλευρά του Σέρβου προπονητή θα εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρει στο «διαζύγιο» με την Παρτίζαν και τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση.

«Ο Ομπράντοβιτς θα προσπαθήσει να διευκρινίσει τους λόγους της παραίτησης και αν είναι οριστική. Πολλοί οπαδοί της Παρτιζάν ελπίζουν ότι ο θρυλικός προπονητής θα συμβιβάσει την κατάσταση γύρω από την ομάδα μπάσκετ», γράφει η Vreme . Η κατάσταση στην Παρτίζαν είναι έκρρυθμη. Οι οπαδοί της ομάδας της Σερβίας προκάλεσαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου, ενώ «απειλούν» με μποϊκοτάζ τον αγώνα με την Μπάγερν (4/12) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Σύμφωνα με όσα έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε παράπονα από τους παίκτες οι οποίοι δεν τον άκουγαν. Η διοίκηση της Παρτίζαν, μάλιστα, του έδωσε το ελεύθερο να αλλάξει ακόμη και όλη την ομάδα προκειμένου να παραμείνει. Η πλευρά του Σέρβου προπονητή κατηγορεί ακόμη τον πρόεδρο Όστογια Μιγιαήλοβιτς ότι παραποίησε την αποχαιρετιστήρια επιστολή του πολυνίκη προπονητή, κάτι το οποίο ο ίδιος διέψευσε.