Ωραιόκαστρο: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο δάσος - Στις φλόγες εργοστάσιο και βιοτεχνία

Στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες – εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων – επικεντρώνονται οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχοη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 20:30, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς στο δασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.



Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα.



Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.



Από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.



Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».



Στη 01:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής και στη 01:44 μήνυμα για την από απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.



Στις 02:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω καπνών στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου.

Σύλληψη 76χρονου - Ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά

Από την πρώτη στιγμή, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.



Μετά από έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή ημεδαπού, ηλικίας 76 ετών, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Eurokinissi

Eurokinissi

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.



Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Eurokinissi

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 01:00 της 5ης Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 158 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 145 (91,77%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,23%) από πρόθεση.

Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της υγειονομικής υποστήριξης για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στην πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, διακομίστηκαν επιπλέον στο 424 ΓΣΝΕ 3 πυροσβέστες, εκ των οποίων 2 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπεδικό περιστατικό. Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί στο 424 ΓΣΝΕ 4 πυροσβέστες.

Eurokinissi

Νωρίτερα το βράδυ, είχε γίνει η εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας», η οποία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 ΓΣΝΕ, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων του 424 ΓΣΝΕ, χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.

