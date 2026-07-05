Ωραιόκαστρο: Αποκαλυπτικές εικόνες του FLASH από τη μάχη των πυροσβεστών στο εργοστάσιο ανακύκλωσης

Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην επιχείρηση κατάσβεσης ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ δόθηκε εντολή για συνδρομή επιπλέον πτητικών μέσων.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές, καθώς οι φλόγες έκαψαν επιχειρήσεις, εργοστάσια και μία βιοτεχνία. Παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ζημιές σε κατοικίες, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία δεν κάηκαν σπίτια, αλλά μόνο παραπήγματα.



Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.



Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.



Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.



Από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.



Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

FLASH/Βασίλης Παπαναστασούλης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσβεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη, καθώς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί περισσότερες από δέκα εκρήξεις, ένδειξη ότι μέσα στις εγκαταστάσεις παραμένουν μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών.

FLASH/Βασίλης Παπαναστασούλης

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Σύλληψη 76χρονου

Από την πρώτη στιγμή, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.



Μετά από έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή ημεδαπού, ηλικίας 76 ετών, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.