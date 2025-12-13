Ώρες αγωνίας για 33χρονο στην Κρήτη - Το Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, για την οποία έχει πλέον εκδοθεί Silver Alert, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από την Κυριακή 7/12/2205.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 33χρονος εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της περασμένης Κυριακής, και από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από τους οικείους του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

To Silver Alert

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ, σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την ασφάλεια και τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών. Χθες το βράδυ (12/12) ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, και μετά τη δήλωση εξαφάνισης στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.