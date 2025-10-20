Ώρες αγωνίας για τον ψαροντουφεκά στην Αχαΐα - Εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα

Με εξονυχιστικές έρευνες προσπαθούν οι Αρχές να εντοπίσουν τον 35χρονο ψαροντουφεκά από την Πάτρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Σάββατο (18/10) στο Ρίο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα του τοπικού μέσου tempo24, η διπλή επιχείρηση του Λιμενικού εστιάζει στο ύψος της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, μεταξύ του Ρίου και του πρώτου πυλώνα. Στις έρευνες χθες (19/10) συμμετείχε και Ομάδα δυτών που «χτένιζε» τη θαλάσσια περιοχή. Και από στεριάς οχήματα του Λιμενικού Σώματος περιπολούσαν στις γύρω ακτές.

Εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα

Ο 35χρονος είχε μεταβεί για ψαροντούφεκο το πρωί του Σαββάτου κι από τότε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής. Όταν έφτασε 8 το βράδυ και δεν είχε επιστρέψει, η μητέρα του, ανήσυχη, ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνισή του. Παράλληλα, στην Παραλία του Ρίου εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την τύχη του.

Στις έρευνες που θα συνεχιστούν και συμμετέχουν: Ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή παραπλέοντων πλοίων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Να σημειωθεί ότι, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεκίνησε άμεσα ευρεία επιχείρηση εντοπισμού του 35χρονου.