Ορέστης Τζιόβας: «Μετά τον Covid δούλεψα στην εστίαση και κάποιοι με αντιμετώπισαν με λύπηση»

Η περίοδος της πανδημίας του κορονοϊού ήταν πολύ δύσκολη για πολλά επαγγέλματα και οι ηθοποιοί υπέφεραν αρκετά από την ανεργία καθότι τα θέατρα ήταν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ορέστης Τζιόβας ήταν ένας από τους ηθοποιούς που βίωσε την ανεργία πολύ έντονα τη συγκεκριμένη περίοδο και αναγκάστηκε να εργαστεί σε ταχυφαγείο, ενώ για δούλεψε και ως σερβιτόρος.

«Δούλεψα σε μπεργκεράδικο. Το fast food είναι πολύ δύσκολο γιατί έχεις ανοιχτή κουζίνα και πρέπει να δουλεύεις γρήγορα και να καθαρίζεις γρήγορα», είπε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

«Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό»

«Το έκανα για έναν χρόνο, ήταν μετά τον Covid, ενδιάμεσα, εκεί που δεν δουλεύαμε ακριβώς. Τα θέατρα ήταν λίγο περίεργα. Αντιμετώπισα τη λύπηση ορισμένων στα βλέμματα, ότι ο καημένος δουλεύει τώρα στην εστίαση και το ηρωοποιούν κιόλας. Για μένα είναι πολύ εκνευριστικό αυτό, αντί να λέμε δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτήν που μπορεί για να ζήσει; Αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε να λέμε. Βέβαια κάνω ένα επάγγελμα που εκ των πραγμάτων είναι επισφαλές».