Ορέστης Τζιόβας: «Πολλοί θα εκμεταλλευτούν την ερωτική τους ζωή για να πετύχουν επαγγελματικά»

Ο Ορέστης Τζιόβας εμφανίστηκε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για το κίνημα #metoo και κατά πόσο αυτό βοήθησε τον κόσμο της showbiz στο να μιλά πιο εύκολα κάθε φορά που δέχεται κακοποίηση, ενώ αποκάλεσε “ντροπή” αυτά που λέγονται πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. «Όλη η ζωή είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Σεξουαλικές σχέσεις και ερωτικές, υπάρχουν σε όλα τα επιπέδια, σε όλες τις διαβαθμίσεις και δυστυχώς πολύ συχνά υπάρχουν και στον εργασιακό τομέα. Οι ερωτικές ζωές με τις επαγγελματικές είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, αλλά και δύο συνυφασμένα πράγματα.

«Δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων»

Δεν θα ’λεγα ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Αυτά είναι ντροπή δηλαδή, όποιος τα λέει. Πολλοί άνθρωποι σε πολλούς κλάδους θα εκμεταλλευτούν την ερωτική τους ζωή για να πετύχουν επαγγελματικά. Είναι μια πραγματικότητα. Το #metoo ξεκίνησε από το θέατρο. Δυστυχώς, έχει μείνει στο θέατρο, στον αθλητισμό, περιορισμένα. Εκεί που δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων, στην εστίαση, στη δημοσιογραφία.

«Θα μπορούσαν να τους σβήσουν απ’ τον χάρτη»

Έχει γίνει μία εξυγίανση στον χώρο. Έχει, υπάρχει διαφορετική στάση. Δηλαδή το να μιλήσω αυτόματα και επί τόπου για μια κακή συμπεριφορά, είτε να κάνω μια καταγγελία είναι πολύ πιο εύκολο. Εννοώ, νιώθει ο καθένας μια ασφάλεια να το κάνει, ότι υπάρχει ένα κίνημα, ένα κύμα που θα ακουστεί η φωνή μου, δεν θα χαθώ, δεν θα με φάει η μαρμάγκα. Παλιότερα οι περισσότεροι φοβόντουσαν την επαγγελματική τους αποτυχία, λόγω του ότι οι άνθρωποι που τους είχαν κακοποιήσει, είχαν και μια δύναμη μέσα στον χώρο και θα μπορούσαν να τους σβήσουν απ’ τον χάρτη».

Στα σκαριά

Ο ηθοποιός αποκάλυψε και τα επόμενα τηλεοπτικά του σχέδια. «Έχω κάτι στα σκαριά για την τηλεόραση. Τον Μάρτιο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, τώρα το πότε θα προβληθεί δεν μπορώ να το πω με ακρίβεια. Θα είμαι σε ένα αστυνομικό δράμα».