Ορέστης Τζιόβας: «Πολλοί κάνουν παιδιά με σκοπό να τους φροντίζουν στο μέλλον - Το βρίσκω τραγικό»

Ο Ορέστης Τζιόβας πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Χάσαμε τη θεία στοπ» και με αφορμή αυτό το έργο, μίλησε στο «Breakfast@Star» για το πώς βλέπει ο ίδιος τη δημιουργία οικογένειας. «Παίζουμε ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό και ρεαλιστικό έργο που δείχνει ένα ζευγάρι. Αυτοί οι άνθρωποι φροντίζουν μια θεία στο σπίτι με σκοπό μήπως και κάτι τους αφήσει.

Εγώ μάλλον δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ακόμα και δεν θα ήθελα και να σκέφτομαι έτσι. Πολλοί άνθρωποι ας πούμε κάνουν παιδιά με έναν τέτοιο σκοπό στη ζωή τους, ότι κάποια στιγμή να με φροντίσει κάποιος. Εγώ το βρίσκω αυτό λίγο τραγικό. Δεν θα ήθελα να δημιουργήσω μια ζωή με σκοπό να με φροντίσει κάποια μέρα».

Τα στερεότυπα

Το περασμένο καλοκαίρι ο Τζιόβας είχε πει σε συνέντευξή του για τα στερεότυπα με τα οποία ζούμε και κάνουν τόσο κακό στη ζωή μας. «Οι άνθρωποι ζουν μέσα στα στερεότυπα! Ό,τι κατάντια υπάρχει στην κοινωνική πολιτική του καθενός μας, είναι εξαιτίας αυτών των στερεοτύπων. Όχι, μόνο σεξουαλικών, γενικότερα στερεότυπα.

Ας πούμε αν ένας ηθοποιός -που έχει γκλάμουρ, δόξα και ένα όνομα- δουλεύει στην εστίαση, δεν πρέπει να το κάνει γιατί είναι υποβάθμιση του εαυτού του… Αυτό είναι ένα στερεότυπο, όπως υπάρχουν χιλιάδες άλλα, και νομίζω ότι κάνουν πολύ κακό στο πώς θα μπορούσαμε να ζούμε όλοι».