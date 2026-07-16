Oρφέας Αυγουστίδης: θα γίνει δεύτερη φορά μπαμπάς- Η εμφάνιση με τη σύζυγό του Γεωργία Κρασσά

Μετά από 4 χρόνια γάμου και την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού, του Αχιλλέα-Κωνσταντίνου, γεννημένου το 2021, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η αγαπημένη του Γεωργία Κρασσά ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Την εγκυμοσύνη έκανε γνωστή το ίδιο το ζευγάρι, που εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, στην επίσημη προβολή της ταινίας του Christopher Nolan "Οδύσσεια". Χαλαροί, ευτυχισμένοι, με την Γεωργία να αναδεικνύει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και τους δυο να δέχονται τα συγχαρητήρια.

Αυτή η δημόσια εμφάνιση ήρθε να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με δεύτερη εγκυμοσύνη. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατάει χαμήλους τόνους στην προσωπική του ζωή και αποφεύγει δημόσιες εξόδους και την έκθεση του γιου τους στα φώτα.