«Οργανωμένη 48ωρη κακοκαιρία προ των πυλών» - Νέο κύμα καταιγίδων «βλέπει» ο Μαρουσάκης

Για «οργανωμένη κακοκαιρία προ των πυλών» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως το βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας κι έτσι από σήμερα (1/10) το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας.

Η ραγδαία αλλαγή του καιρού θα κρατήσει 48 ώρες φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα, ενώ δε αποκλείεται να πέσουν και τα πρώτα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην ανάρτησή προειδοποιεί για κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε ορεινούς όγκους συνιστώντας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα στους χάρτες που επισυνάπτει δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας, όπως επίσης και τις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται αν είναι έντονα.

Τέλος ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι το Σαββατοκύριακο το καιρικό σκηνικό αλλάζει, ωστόσο όπως σημειώνει από τη νέα εβδομάδα υπάρχει πιθανότητα για νέο κύμα κακοκαιρίας.

Aναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας κι έτσι από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Διάρκεια 48 ώρες (Πέμπτη – Παρασκευή).

Κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε ορεινούς όγκους.

Ισχυρές βροχές – καταιγίδες.

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στις θαλασσές μας.

Χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα βόρεια – Μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βορρά και νότου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Στους χάρτες που επισυνάπτονται εντοπίζουμε με τους κόκκινους κύκλους την πορεία της κακοκαιρίας όπως επίσης και τις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα.

Επίσης στους χάρτες με τίτλο “Πιθανότητα Καταιγίδας” μπορείτε να παρακολουθήσετε ποιες περιοχές εμφανίζουν τις περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδων.

Αυτές είναι κυρίως θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θάλασσες μας έχω συσσωρεύσει μεγάλα ποσά θερμότητας από τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές που οδηγούν σε έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

Στον τελευταίο μας χάρτη εντοπίζουμε την θερμοκρασιακή διαφορά που θα αναπτυχθεί μεταξύ βορρά και νότου η οποία ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς κελσίου.

Χειμώνας στο βορρά – Φθινόπωρο στο νότο.

Βελτίωση καιρικών συνθηκών το σαββατοκύριακο.

Πιθανή νέα κακοκαιρία τη νέα εβδομάδα.