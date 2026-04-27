Οργή από τον πατέρα της Μυρτώς: «Ποιος είναι ο 66χρονος που ήθελε εκδρομή; Να είναι χορηγός της;»

Τη δραματική κατάσταση που βιώνει όλες τις τελευταίες ημέρες, περιγράφει ο πατέρας της Μυρτώς, ο οποίος εκτός από τον τραγικό χαμό της 19χρονης κόρης του, πρέπει να υπομείνει, όπως λέει, τα ψέματα που ακούγονται για αυτήν στα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν περιγράφεται η κατάστασή μας. Με φάρμακα είμαστε, με ψυχολογικές υποστηρίξεις, να σταθούμε όρθιοι, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την τραγική υπόθεση και με τα ψέματα που ακούγονται στις τηλεοράσεις και παντού», δηλώνει συντετριμμένος ο πατέρας της Μυρτώς, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το πρωινό» τη Δευτέρα (27/4).

«Η μάνα της είναι με χάπια στο νοσοκομείο γιατί είμαστε όλη μέρα πάνω στον τάφο του παιδιού μας και κλαίμε. Ζούμε το δράμα μας», πρόσθεσε ο πατέρας.

«Ποιος είναι ο 66χρονος που βγαίνει και λέει ο δικηγόρος του, ότι ήθελε το παιδί μου να πάνε εκδρομή μαζί. Να κάνουν τι με τον γελοίο; Να είναι χορηγός της; Τι είναι η κόρη μου;».

«Λένε ψέματα ότι είχα διώξει την κόρη μου»

Στρέφοντας τα βέλη του στον δικηγόρο της 23χρονης τρανς Ολίβια, που βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ στο δωμάτιο το μοιραίο βράδυ, ο πατέρας της 19χρονης είπε: «Είναι ψεύτης, ελεεινός. Λέει ψέματα πως είχα διώξει την κόρη μου πέντε ημέρες από το σπίτι και κοιμόταν στα παγκάκια. Ακούτε πράγματα που πρέπει να τα φτύνετε, να τα σιχαίνεστε».

Η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά

«Πώς είναι δυνατόν να έλειπε η κόρη μου και να ήταν στα παγκάκια εκείνο το βράδυ κι εμείς να ανταλλάζαμε λόγια αγάπης μέχρι δύο ώρες πριν μου σκοτώσουν το παιδί. Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι λειτούργημα. Να πάψει να λέει ψέματα γιατί ως εδώ και μη παρέκει», ανέφερε ο πατέρας της 19χρονης.

«Το παιδί μου είχε δύο ελαττώματα. Έτυχε να γεννηθεί, ο Θεός να το κάνει, όμορφο, αγγελούδι, και ήταν και άβγαλτο. Όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν να πάθουν ό,τι έπαθε το παιδί μου».

Εξαπέλυσε επίσης τα πυρά του σε όσους αφήνουν εντυπώσεις για το πώς ήταν βαμμένη η Μυρτώ. «Αυτό είναι το πρόβλημα; Αν ήταν βαμμένη η κόρη μου; Αν είναι το αδίκημα ότι ήταν βαμμένη η κόρη μου, ζητάμε και συγγνώμη», είπε ο πατέρας της Μυρτώς.