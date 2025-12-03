Κόσμος Βία Ρωσία

Οργή και αποτροπιασμός: Ντελιβεράς κλωτσά χωρίς λόγο ηλικιωμένη στο κεφάλι και φεύγει ατάραχος

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο νεαρός να περπατά σε μια στοά και εν ψυχρώ να κλοτσά τη γυναίκα, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

@nexta_tv / X
@nexta_tv / X
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από το Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, στο οποίο καταγράφεται ο εν ψυχρώ ξυλοδαρμός μιας ηλικιωμένης γυναίκας από νεαρό ντελιβερά.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο νεαρός να περπατά σε μια στοά, δίπλα σε μια ανυποψίαστη γυναίκα όταν χωρίς καμία προειδοποίηση και να έχει προηγηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο, ο δράστης την κλωτσά με δύναμη στο κεφάλι, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι ο νεαρός απομακρύνεται ατάραχος, σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, με τις αρχές να τον αναζητούν μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ενώ παραμένουν άγνωστα τα κίνητρά του.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Βία Ρωσία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader