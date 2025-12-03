Οργή και αποτροπιασμός: Ντελιβεράς κλωτσά χωρίς λόγο ηλικιωμένη στο κεφάλι και φεύγει ατάραχος
Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο νεαρός να περπατά σε μια στοά και εν ψυχρώ να κλοτσά τη γυναίκα, ρίχνοντάς την στο έδαφος.
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από το Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, στο οποίο καταγράφεται ο εν ψυχρώ ξυλοδαρμός μιας ηλικιωμένης γυναίκας από νεαρό ντελιβερά.
Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο νεαρός να περπατά σε μια στοά, δίπλα σε μια ανυποψίαστη γυναίκα όταν χωρίς καμία προειδοποίηση και να έχει προηγηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο, ο δράστης την κλωτσά με δύναμη στο κεφάλι, ρίχνοντάς την στο έδαφος.
Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι ο νεαρός απομακρύνεται ατάραχος, σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, με τις αρχές να τον αναζητούν μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ενώ παραμένουν άγνωστα τα κίνητρά του.