Οργή Μαρινάκη για επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ: «Για τις ιδέες τους ήθελαν να τους σκοτώσουν»

Για «δολοφονικές επιθέσεις» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους εμπρησμούς σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) και μάλιστα μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

Σημειώνεται πως από τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της (με τη μητέρα της να νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση) και άλλα δύο άτομα.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Σε ένα διάστημα μιας ώρας έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της ΝΔ. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι χαρτάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

«Δολοφονικές οι επιθέσεις - Για τις ιδέες τους ήθελαν μέχρι και να σκοτώσουν»: Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο ΣΚΑΪ για τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη pic.twitter.com/m2F0IjfXvm — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

«Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν».

Πρόσθεσε ότι η Αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες, ώστε να οδηγηθούν στο μόνο τους φυσικό χώρο που είναι η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν». «Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».