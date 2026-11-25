Εκτός των διδακτικών του καθηκόντων τέθηκε αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο της Αττικής, έπειτα από καταγγελίες γονέων και μαθητών για το δημόσιο προφίλ που διατηρούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον λογαριασμό του εκπαιδευτικού υπήρχαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ημίγυμνος, καθώς και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες, με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές να προχωρούν άμεσα στην απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του. Παράλληλα, ο καθηγητής έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.

Όπως τόνισε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές θα εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όσα προβλέπει η νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι θα εξαντλείται το γράμμα του νόμου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εκπαιδευτικών οργάνων, τα οποία καλούνται να εξετάσουν τα δεδομένα της καταγγελίας.