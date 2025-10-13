Οργή Πάνου Ρούτσι για Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν ενοχλούμε, θέλουν να σβήσουν τα ονόματα των Τεμπών»

Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Πάνος Ρούτσι για τη χθεσινή προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η αρμοδιότητα προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα «περάσει» με νομοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Ο πρωθυπουργός είναι θυμωμένος από την πρόσφατη δικαίωσή μου», τόνισε ο πατέρας του 22χρονου θύματος των Τεμπών, Ντένις, ο οποίος έκανε απεργία πείνας επί 23 ημέρες διεκδικώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του για να αναδειχθεί η αιτία θανάτου, μέχρι που η δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημά του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πάνος Ρούτσι τόνισε: «Ο πρωθυπουργός επιδόθηκε σε μια ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου αλλά και ενάντια στο σύνολο της κοινωνίας που με στήριξε», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι.

«Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου, ώστε πολύ γρήγορα να ανακοινώσει αυτό το μέτρο. Θέλει πάσει θυσία να μας διώξει, να διώξει τα παιδιά που είναι από την ομάδα ‘Μέχρι Τέλους’, να σβήσει τα ονόματα και να καθαρίσει το τοπίο», είπε ο Πάνος Ρούστι, αποδίδοντας την την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόθεση να «εκδιωχθεί» από το χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, η ομάδα που επιμελείται το αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Ο κόσμος δεν θα το αφήσει να περάσει»

«Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα είμαστε εκεί όλοι, την επόμενη μέρα που θα το κάνει. Ο κόσμος δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι», υπογράμμισε.

«Είναι ένα σημείο που τα παιδιά κάθε βράδυ διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων, όλος ο κόσμος περνάει από εκεί. Πιστεύω ότι έχει γίνει ένα μνημείο εκεί», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ενοχλούμε κανέναν».

Τόνισε ακόμα ότι, στη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αναφέρθηκε σε εκδηλώσεις». «Αυτό που έκανα εγώ δεν ήταν εκδήλωση. Απαιτούσα να δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού μου για να μάθω από τι πέθανε», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν οι συγγενείς των θυμάτων θα δέχονταν να δημιουργηθεί ένα μνημείο για τη σιδηροδρομική τραγωδία σε άλλο σημείο της πλατείας Συντάγματος, είπε ότι μπορεί να μπει υπό συζήτηση, ωστόσο «δεν βλέπω το λόγο να γίνει κάτι τέτοιο».