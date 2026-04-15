Οργή Ρωσίδας influencer εναντίον του Πούτιν: «Όλοι σε φοβούνται, κάποια στιγμή ο κόσμος θα σπάσει»

Δριμεία επίθεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν άσκησε λαμερή Ρωσίδα influencer, η οποία μέχρι πρότινος στήριζε το Κρεμλίνο.

Η Βικτόρια Μπόνια, πρώην σταρ ριάλιτι σόου, δημοσίευσε ένα -ασυνήθιστο για τη στάση της- βίντεο διάρκειας 18 λεπτών, στο οποίο καταφέρεται εναντίον του Ρώσου προέδρου, με αιχμή την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα.

«Οι άνθρωποι σε φοβούνται», εμφανίζεται να λέει η 46χρονη, απευθυνόμενη στον Πούτιν. «Οι απλοί πολίτες φοβούνται, οι bloggers φοβούνται, οι καλλιτέχνες φοβούνται. Οι κυβερνήτες σε φοβούνται».

«Δεν γνωρίζεις τι γίνεται στη χώρα»

Παρά την προηγούμενη σθεναρή υποστήριξή της στον ηγέτη της Ρωσίας αλλά και στην εισβολή στην Ουκρανία, η Μπόνια δηλώνει τώρα ότι ο Πούτιν λαμβάνει ψευδείς αναφορές από αξιωματούχους και δεν έχει πραγματική εικόνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι πολίτες.

«Το πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό συμβαίνει επειδή εσύ, Βλαντίμιρ (Πούτιν), δεν γνωρίζεις τι γίνεται στη χώρα. Δεν σου παρέχονται ακριβείς πληροφορίες», τόνισε στο βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η κριτική της αντικατοπτρίζει τις απόψεις όσων υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν έχει περιτριγυριστεί από «yes-men» και άτομα που φοβούνται να τον αμφισβητήσουν, καθώς και από διεφθαρμένους ολιγάρχες που θα καταστραφούν αν αλλάξουν οι πολιτικές του.

«Οι άνθρωποι θα κουραστούν να φοβούνται»

«Οι άνθρωποι υποφέρουν πολύ σήμερα», σημείωσε, επιμένοντας ότι εκείνη δεν φοβάται τον Πούτιν, πιθανώς επειδή ζει στο εξωτερικό.

«Οι επιχειρήσεις πεθαίνουν -μικρές και μεσαίες. Οι άνθρωποι χάνουν χρήματα», τόνισε η Μπόνια και προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει εάν η ηγεσία της Ρωσίας συνεχίζει να μην την λαμβάνει υπόψη.

Видео Виктории Бони (которая из Дом-2): «Владимир Владимирович, люди вас боятся» за 10 часов набрало больше 7 млн просмотров и 400 тыс лайков.



Содержательно там все по лайту: Путин создал в стране атмосферу страха, цены растут, интернет блокируют. Но интересны два момента – это… pic.twitter.com/PyucmzXUkj — Андрей Пивоваров (@brewerov) April 14, 2026

«Ξέρεις πού οδηγεί αυτό; Θα σου πω. Οι άνθρωποι θα κουραστούν να φοβούνται. Συμπιέζονται σαν ελατήριο -και μια μέρα αυτό το ελατήριο θα σπάσει», αναφέρει η Μπόνια.

Στο βίντεο αναδεικνύει μια σειρά από κρίσεις στη χώρα που, όπως λέει, αποκρύπτονται από τον Ρώσο πρόεδρο, όπως οι φονικές πλημμύρες στο Dagestan, μια καταστροφική πετρελαιοκηλίδα που κατέστρεψε παραλίες στο δημοφιλές θέρετρο Anapa, η οικονομική πίεση στις μικρές επιχειρήσεις, οι εκτεταμένες απαγορεύσεις στα social media και οι περιορισμοί στο διαδίκτυο οι οποίοι πλήττουν τους online επιχειρηματίες, καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη Ρωσία.

Πολλά από τα προβλήματα σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον οποίο οι Ρώσοι σχεδόν απαγορεύεται να παραπονιούνται.

Viral το βίντεο - Ανάμικτες αντιδράσεις

Το βίντεο της Βικτόρια Μπόνια, με τίτλο «Έκκληση προς τον Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν από όλους τους ανήσυχους Ρώσους», έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 370.000 likes σε λιγότερο από 12 ώρες.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν ανάμικτες. Κάποιοι επαίνεσαν την Μπόνια επειδή «εκφράζει πραγματικά προβλήματα», ενώ άλλοι χλεύασαν τον ισχυρισμό της ότι ο Πούτιν δεν γνωρίζει τι συμβαίνει.

Ένας χρήστης έγραψε: «ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ που εξέφρασες την άποψη της πλειοψηφίας των Ρώσων!»

«Τα γνωρίζει όλα πολύ καλά», έγραψε ένας άλλος. «Είσαι αφελής».

Κάποιος άλλος ανέφερε: «Ο φόβος είναι ο στόχος. Οι φοβισμένοι άνθρωποι ελέγχονται εύκολα».

«Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο πρόεδρος είναι ο βασικός υποκινητής όλων όσων ανέφερες; Κάνεις λάθος να πιστεύεις ότι δεν βλέπει τίποτα. Αυτός τα δημιούργησε όλα», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Θέλεις να δημιουργήσεις λιμό;»

Η παρέμβαση της Μπόνια είναι εντυπωσιακή, δεδομένης της προηγούμενης φήμης της ως πιστής υποστηρίκτριας του Κρεμλίνου, ενώ αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία ακόμη και μεταξύ προβεβλημένων δημόσιων προσώπων της Ρωσίας για την πορεία της χώρας υπό τον Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στο «τιμόνι» της διακυβέρνησης επί 27 συνεχόμενα χρόνια ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός.

Η Βικτόρια Μπόνια, εκατομμυριούχος που συνήθως ζει στο Μόνακο αλλά διαθέτει τεράστιο κοινό στη Ρωσία είπε στον Πούτιν: «Δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι στους ανθρώπους, στερώντας τους τα πάντα. Τι θέλεις, να δημιουργήσεις λιμό;».