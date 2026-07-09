Οργή στην Ινδία μετά τον βιασμό και δολοφονία 11χρονης - Βίαιες διαδηλώσεις και πολιτική αναταραχή

Σοκ και αναταραχή έχει προκαλέσει στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας η υπόθεση της 11χρονης που βιάστηκε και δολοφονήθηκε, με το περιστατικό να εξελίσσεται σε μεγάλη κοινωνική και πολιτική κρίση.

Το σώμα της 11χρονης ανασύρθηκε από λίμνη την Κυριακή, μία ημέρα αφότου η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Surjyapur, στην περιοχή Baruipur, στα περίχωρα της Καλκούτας, και έχει προκαλέσει ημέρες έντονων διαμαρτυριών, ενώ ακολούθησαν το λιντσάρισμα ενός αθώου άνδρα από πλήθος και ο θάνατος ενός από τους υπόπτους από πυρά αστυνομικών.

Τρεις ακόμη άνδρες που έχουν συλληφθεί παραμένουν υπό κράτηση.

Η οικογένεια καταγγέλλει καθυστέρηση από τις αρχές

Σύμφωνα με τους συγγενείς της 11χρονης, το τελευταίο άτομο που την είδε ζωντανή ήταν η οικογένειά της, το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έφυγε από το σπίτι για να αγοράσει δώρο γενεθλίων σε φίλη της.

Όταν το παιδί δεν επέστρεψε, οι συγγενείς της προσέφυγαν στην αστυνομία περίπου στις 20:30, ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της.

Η οικογένεια και κάτοικοι του χωριού υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικές αρχές δεν αντιμετώπισαν την εξαφάνιση με την απαιτούμενη σοβαρότητα και ότι τους είπαν πως θα εξετάσουν την υπόθεση την επόμενη ημέρα.

EPA/PIYAL ADHIKARY

Απογοητευμένοι από την αντίδραση των αρχών, συγγενείς και κάτοικοι άρχισαν να ερευνούν μόνοι τους υλικό από κάμερες ασφαλείας κοντινών καταστημάτων.

Στο υλικό, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, εντόπισαν την 11χρονη να περπατά μαζί με τον Prabhash Mondal, έναν κάτοικο της περιοχής, ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε από την αστυνομία.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ομάδα κατοίκων πήγε στο σπίτι του Mondal, τον εντόπισε και τον παρέδωσε στις αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας σάκος με τη σορό της 11χρονης ανασύρθηκε από τη λίμνη, με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων να αναφέρουν ότι ο Mondal είχε υποδείξει στις αρχές το ακριβές σημείο.

Το πόρισμα της νεκροψίας και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός, γεγονός που οδήγησε σε ισχυρισμούς ότι το παιδί ενδέχεται να ήταν ζωντανό όταν πετάχτηκε στη λίμνη.

«Αν η αστυνομία είχε ενεργήσει νωρίτερα, θα μπορούσε να είχε σωθεί», ανέφεραν συγγενείς της 11χρονης.

Η αστυνομική καταγγελία τροποποιήθηκε στη συνέχεια ώστε να συμπεριληφθούν κατηγορίες βάσει του αυστηρού νόμου της Ινδίας για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (POCSO).

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση ούτε έχει απαντήσει στις καταγγελίες της οικογένειας.

EPA/PIYAL ADHIKARY

Η κυβέρνηση της πολιτείας έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα έρευνας (SIT) για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανάσυρση της σορού προκάλεσε έκρηξη οργής στους δρόμους, με πλήθος να προκαλεί ζημιές σε δρόμους, καταστήματα και έναν τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας νεαρός άνδρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από το πλήθος. Ο επικεφαλής υπουργός Suvendu Adhikari δήλωσε στη συνέχεια ότι ο άνδρας ήταν αθώος.

Αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν και οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να περιορίσουν την ένταση.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις υποθέσεις και έχουν προσαχθεί ή συλληφθεί περίπου 40 άτομα, σύμφωνα με το BBC.

Σε επιφυλακή οι αρχές - Πολιτικές διαστάσεις στην υπόθεση

Η περιοχή παραμένει σε κατάσταση έντασης, με απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και ισχυρή παρουσία αστυνομικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων για τη διατήρηση της τάξης.

Η κρίση αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το κυβερνών κόμμα BJP, το οποίο ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία στη Δυτική Βεγγάλη τον Μάιο, έχοντας βασίσει μεγάλο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας στην υπόσχεση για μεγαλύτερη ασφάλεια των γυναικών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ένας από τους βασικούς λόγους για την ήττα της τρεις φορές εκλεγμένης πρωθυπουργού της πολιτείας, Mamata Banerjee, ήταν η αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών και η κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή της διαχειρίστηκε την υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας μιας νεαρής γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο.

This is how TMC peaceful mob attacked and abused police personnel that day during protest regarding Baruipur incident.pic.twitter.com/IovbG4PaWD — News Algebra (@NewsAlgebraIND) July 8, 2026

Φόβοι για θρησκευτικές εντάσεις

Η νέα υπόθεση έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις και υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να αποκτήσει και θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς το θύμα ήταν μουσουλμάνα, ενώ οι συλληφθέντες είναι ινδουιστές.

Παράλληλα, το σπίτι τοπικού στελέχους του BJP, Sushant Mondal, δέχθηκε επίθεση και λεηλατήθηκε από πλήθος που τον κατηγόρησε ότι βοήθησε τους υπόπτους.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς», και υποστήριξε ότι αντίθετα είχε βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.