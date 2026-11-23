Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ πρόσφατη επιχείρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής, γνωστή ως ICE, στο διεθνές αεροδρόμιο του Σιάτλ, όπου πράκτορες με καλυμμένα χαρακτηριστικά συνέλαβαν έναν πατέρα και την κόρη του την ώρα που επιβιβάζονταν σε πτήση της Alaska Airlines.

Την Κυριακή, διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία εντός και πέριξ του αεροδρομίου, καταγγέλλοντας τις πρακτικές των ομοσπονδιακών αρχών και ζητώντας την απομάκρυνση της ICE από τους αερολιμένες.

🛑 ICE Detains Father and Daughter on a Jet Bridge at Seattle-Tacoma Airport 🛑



"They're taking my dad, Ricardo Laronga! We don't have papers, we have a work permit!"



Well, that's that.



A work permit is NOT legal status. An Employment Authorization Document is permission to… pic.twitter.com/jm1enANsSh — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 21, 2026

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, το βίντεο της επιχείρησης, το οποίο καταγράφηκε το Σάββατο (21/11) από συνεπιβάτες και διαδόθηκε με ταχύτατους ρυθμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδότησε κύμα επικρίσεων από πολιτικούς και τοπικούς αξιωματούχους. Μεταξύ εκείνων που καταδίκασαν τη στάση των πρακτόρων ήταν ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, καθώς και η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον.

Φωτογραφίες και βίντεο από τις κινητοποιήσεις της Κυριακής αποτύπωσαν διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ με συνθήματα όπως «ICE out of Washington» και «Abolish ICE», ενώ, κρατώντας τηλεβόες, κινούνταν στους χώρους του αεροδρομίου φωνάζοντας «ICE out now» και άλλα συνθήματα κατά της μεταναστευτικής υπηρεσίας.

Anti-ICE protesters gather at Seattle-Tacoma International Airport after US Immigration and Customs Enforcement officers arrest two passengers as they board a flight. pic.twitter.com/RB7nMGz7PF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 22, 2026

Πήγαιναν σε οικογενειακή βάφτιση στην Καλιφόρνια

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες της σύλληψης του Ρικάρντο Λαρόντο Μεντόζα και της κόρης του, Σοφία Ερνάντες Μεχία, έδωσε την Κυριακή η δικηγόρος τους, Όλια Κατάλα.

Όπως αποκάλυψε, οι δύο Μεξικανοί υπήκοοι ταξίδευαν στην Καλιφόρνια, προκειμένου να παραστούν σε οικογενειακή τελετή βάφτισης, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους μασκοφόρους πράκτορες της ICE.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν ενώ βρίσκονταν στη γέφυρα επιβίβασης του αεροσκάφους, με άλλους ταξιδιώτες να καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα την επιχείρηση. Στα βίντεο διακρίνονται οι πράκτορες, οι οποίοι φορούσαν μπουφάν χωρίς διακριτικά και χακί παντελόνια.

Η πτήση της Alaska Airlines, με προορισμό το Λος Άντζελες, καθυστέρησε εξαιτίας του περιστατικού.

Τι υποστηρίζει η ICE και τι απαντά η οικογένεια

Σε ανακοίνωσή-απάντηση προς την αντίδραση του Μπομπ Φέργκιουσον, η ICE υποστήριξε ότι ο Μεντόζα, με καταγωγή από το Μεξικό, παρέμεινε στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας του, κατά παράβαση της αμερικανικής νομοθεσίας.

Για την κόρη του, η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι πέταξε ζεστό καφέ εναντίον των πρακτόρων, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορία για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματικού.

On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws.



During the arrest other travelers began to… https://t.co/nXiBxAqIJ5 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026

Ωστόσο, η δικηγόρος της οικογένειας παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι πατέρας και κόρη ζούσαν στις ΗΠΑ από το 2015, είχαν ζητήσει άσυλο και δεν είχαν ποτέ απασχολήσει τις διωκτικές αρχές.

Μάλιστα, η Μεχία, η οποία βρίσκεται στα μέσα της δεκαετίας των 20, έχει παντρευτεί Αμερικανό πολίτη και είχε ήδη καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για την αλλαγή του μεταναστευτικού της καθεστώτος.

Ο σύζυγός της, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης και δεν συνελήφθη, βρισκόταν μαζί με τη Μεχία και τον πατέρα της τη στιγμή της επέμβασης, σύμφωνα με τη δικηγόρο.

«Έχουν κάνει τα πάντα σωστά»

«Έχουν κάνει τα πάντα σωστά και πρόκειται για μορφωμένους ανθρώπους», ανέφερε η Κατάλα, περιγράφοντας την κατάσταση της οικογένειας. Όπως σημείωσε, η Μεχία είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και είχε εργαστεί σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ενώ κανείς από τους δύο δεν είχε ποινικό μητρώο. «Είναι πραγματικά σπαρακτικό», πρόσθεσε.

Πατέρας και κόρη κρατούνται στο Κέντρο Κράτησης της ICE Northwest, στην Τακόμα, όπως γνωστοποίησε η δικηγόρος τους.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό της ICE ότι η Μεχία επιτέθηκε στους πράκτορες πετώντας καφέ, η Κατάλα υποστήριξε ότι η εντολέας της κρατούσε ένα ποτήρι καφέ τη στιγμή της επέμβασης.

«Όταν κάποιος ορμάει κατά πάνω σου, είναι φυσικό να σου πέσει το ποτήρι με τον καφέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας την εκδοχή των ομοσπονδιακών αρχών.

Η ίδια περιέγραψε σκηνές έντονης αναστάτωσης και πανικού, επισημαίνοντας ότι οι πράκτορες δεν φορούσαν στολές και δεν ήταν εύκολο να αναγνωριστούν ως μέλη των διωκτικών αρχών.

«Βαθιά αντιαμερικανικές πρακτικές» καταγγέλλει ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον

Οι συλλήψεις πυροδότησαν πολιτική αντιπαράθεση, με τον Μπομπ Φέργκιουσον να χαρακτηρίζει τις πρακτικές της ICE «βαθιά αντιαμερικανικές».

«Το βίντεο είναι φρικιαστικό και προκαλεί ανατριχίλα», δήλωσε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εργατικών οργανώσεων και τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης επανέλαβε, μάλιστα, την έκκλησή του για κατάργηση της υπηρεσίας, ενώ η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, χαρακτήρισε τις πρακτικές της ICE «απαράδεκτες και αντιαμερικανικές».

ICE is completely and totally out of control. Like many Americans, I’m outraged by masked agents, who do not identify themselves, dragging people off jetways as they board a flight, creating chaos in our communities. Today’s actions at Seattle-Tacoma International Airport are… — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) November 21, 2026

Την ίδια ώρα, η Alaska Airlines ανακοίνωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων την εταιρεία για την επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδο μετακινήσεων, ενόψει της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με το Λιμάνι του Σιάτλ, τον φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει τις ανησυχίες της απευθείας στις αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά του, το Λιμάνι του Σιάτλ χαρακτήρισε το περιστατικό οδυνηρό όχι μόνο για την οικογένεια των συλληφθέντων, αλλά και για τους υπόλοιπους επιβάτες που έγιναν μάρτυρες της επιχείρησης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι τοπικές αρχές θα επιδιώξουν να επικοινωνήσουν με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις.