Ιράν: «Καζάνι που βράζει» η χώρα - «Πράκτορες από ΗΠΑ και Ισραήλ έσπειραν το χάος» λέει η Τεχεράνη

Στους δρόμους έχουν βγει οι πολίτες σε αρκετές πόλεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας, για να διαδηλώσουν κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι «τρομοκράτες - πράκτορες» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έβαλαν φωτιές και πυροδότησαν βία στους δρόμους. Ένα σύντομο ρεπορτάζ στο πρωινό δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης αντιπροσωπεύει την πρώτη επίσημη πληροφορία για τις διαμαρτυρίες που έχουν σαρώσει τη χώρα.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι οι αναταραχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές «σε ιδιωτικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, δημόσιους χώρους όπως το μετρό, πυροσβεστικά οχήματα και λεωφορεία». Παράλληλα, μεταδόθηκε η πληροφορία ότι υπάρχουν και θύματα.

«Μαύρο» στο Ίντερνετ

Ωστόσο, λόγω της διάδοσης φωτογραφιών από τις ειρηνικές, όπως χαρακτηρίζονται, συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη και τη Μασάντ, η κυβέρνηση προχώρησε σε πανεθνική διακοπή του διαδικτύου.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν την κλίμακα των ταραχών της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνήθηκαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες, δημοσιεύοντας βίντεο με άδειους δρόμους.

Iran Protests - BREAKING - Tehran, January 8, 2026



Extraordinary scenes in the capital tonight.



Despite the internet blackout and heavy crackdown, massive crowds have taken to the streets. Reports and footage confirm that defiant youth attacked regime buildings and security… pic.twitter.com/kKva9bwtVt — SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) January 8, 2026

Εν τω μεταξύ, η NetBlocks, η αρχή εποπτείας του διαδικτύου, δήλωσε ότι οι μετρήσεις της έδειξαν ότι το Ιράν βρισκόταν «εν μέσω πανεθνικής διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο».

«Το περιστατικό έρχεται μετά από μια σειρά κλιμακούμενων μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας που στοχεύουν σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα και παρεμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνεί σε μια κρίσιμη στιγμή», προειδοποίησε, αναφερόμενο σε προηγούμενες απώλειες συνδεσιμότητας σε αρκετές πόλεις.

Γίγαντας με πήλινα πόδια

Το Ιράν βρίσκεται ήδη στη 12η ημέρα διαμαρτυριών μετά το «Ματωμένο Σάββατο», πριν ένα μήνα, το οποίο ξεσήκωσε ένα κύμα οργής λόγω της κατάρρευσης του ριάλ, το ιρανικό νόμισμα. Διαδηλώσεις και ταραχές έχουν ξεσπάσει σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA) ανέφερε ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές - πέντε εκ των οποίων παιδιά - και οκτώ μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.270 άλλοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε τους θανάτους και τις ταυτότητες 22 ατόμων, ενώ οι ιρανικές αρχές ανέφεραν τον θάνατο έξι μελών του προσωπικού ασφαλείας.

«Αυτή είναι η τελική μάχη»

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται διαδηλωτές να ζητούν την ανατροπή του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και την επιστροφή του Ρεζά Παχλεβί, του εξόριστου γιου του εκλιπόντος πρώην σάχη, ο οποίος είχε προτρέψει τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους.

«Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλεβί θα επιστρέψει» ακούγεται να φωνάζει το πλήθος. Σε άλλες πόλεις στον βορρά, διαδηλωτές βιντεοσκοπήθηκαν να φωνάζουν «Ατιμία» και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» μετά από σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Άλλα βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα» - μια αναφορά στον Χαμενεΐ - στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, «Ζήτω ο σάχης» στη βόρεια πόλη Μπαμπόλ και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ.

Το μήνυμα του Παχλεβί που έβγαλε πολίτες στους δρόμους

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Παχλαβί ανέφερε ότι «εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους απόψε», περιγράφοντας τους διαδηλωτές ως «θαρραλέους συμπατριώτες» του. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που θεωρεί το «καθεστώς υπόλογο» και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να πράξουν το ίδιο.

Ο Παχλεβί ζήτησε επίσης να συνεχιστούν οι διαμαρτυρίες από τις 20:00 τοπική ώρα την Παρασκευή το βράδυ.

Ο Τραμπ δεν θέλει να συναντηθεί με τον Παχλεβί αλλά στέλνει προειδοποίηση στον Χαμενεΐ

Παρά τις ευχαριστίες του εξόριστου Παχλεβί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνάντησης μαζί του καθώς η Ουάσιγκτον δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει έναν διάδοχο της ιρανικής κυβέρνησης, σε περίπτωση που αυτή καταρρεύσει.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Παχλεβί, τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, «καλό άνθρωπο». Αλλά ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, ως πρόεδρος, δεν θα ήταν σκόπιμο να συναντηθεί μαζί του.

«Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τους πάντες να βγουν έξω και να δούμε ποιος θα αναδειχθεί», δήλωσε ο Τραμπ στο podcast The Hugh Hewitt Show. «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν απαραίτητα κάτι που θα έπρεπε να κάνουμε» προσέθεσε.

Τα σχόλια του Τραμπ αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν υποστηρίξει την προσφορά του Παχλεβί να «ηγηθεί μιας μετάβασης» στη διακυβέρνηση στο Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης του τρέχοντος συστήματος.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στην ιρανική κυβέρνηση ότι θα παρέμβει εάν στοχοποιηθούν διαδηλωτές. «Τα πάνε πολύ άσχημα. Και τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους - κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών, έχουν πολλές ταραχές - αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», είπε ο Τραμπ.