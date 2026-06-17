Οργή στον Μισισιπή: Αστυνομικοί σκότωσαν βρέφος 1 έτους - Καταδίωκαν τη μητέρα του για κλοπή

Θλίψη αλλά και οργή απλώνεται στην περιοχή της Σενατόμπια στο Μισισιπή των ΗΠΑ, όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν όχημα στο οποίο επέβαινε ένα βρέφος 1 έτους σκοτώνοντάς το, στο πλαίσιο επιχείρησης για να σταματήσουν τη μητέρα του ως ύποπτη κλοπής.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το nbcnews.com, το αιματηρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου (τοπική ώρα), όταν οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αρχικά σε κλήση για μικροκλοπή σε κατάστημα σουπερμάρκετ της αλυσίδας Walmart.

A 1-year-old in Mississippi was shot and killed by police after a cop opened fire on a vehicle involved in an alleged shoplifting incident at a Walmart. An adult was also critically wounded.



A witness says they saw 2 women leaving the store with an infant, Kohen Kartier Wiley,… pic.twitter.com/9WZBkn3kj7 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 16, 2026

Ο Κόχεν Γουάιλι, 1 έτους, βρισκόταν μέσα σε ένα όχημα μαζί με τη μητέρα του και έναν οικογενειακό φίλο όταν δέχτηκε τα θανάσιμα πυρά, δήλωσε ο δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων Μπεν Κραμπ. Ο φίλος της μητέρας τραυματίστηκε κρίσιμα, πρόσθεσε.

«Ο Κόχεν Γουάιλι ήταν ένα μωρό. Η μητέρα του, στην οποία δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία για κάποιο έγκλημα, λέει ότι προσπαθούσε να ενημερώσει τους αστυνομικούς πως υπήρχε ένα μωρό μέσα στο αυτοκίνητο», ανέφερε ο Κραμπ. «Πυροβόλησαν παρ’ όλα αυτά, οδηγώντας στον θάνατο ένα αθώο παιδί ενός έτους. Σκοπεύουμε να ζητήσουμε δικαιοσύνη για τον Κόχεν και για τη ζωή που του έκλεψαν».

Τι αναφέρουν οι Αρχές

Το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή (MBI), το οποίο διενεργεί προανάκριση για το συμβάν, δήλωσε ότι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, «εντόπισαν δύο άτομα και ένα ανήλικο παιδί να διαφεύγουν από το κατάστημα και να μπαίνουν σε ένα όχημα».

Η κρατική υπηρεσία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα, «αλλά ο οδηγός κινήθηκε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, παραλίγο να χτυπήσει έναν από αυτούς». Σύμφωνα με το MBI, ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε τότε το όπλο του, πυροβολώντας κατά του οχήματος.

Στη συνέχεια, ο οδηγός κατευθύνθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του παιδιού, ανέφερε το Γραφείο Ερευνών. Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, συμπληρώνει η ανακοίνωση της κρατικής υπηρεσίας.

Ο Μαρκέλ Μπρίτζες, ακτιβιστής της κοινότητας που βοηθά την οικογένεια, δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η μητέρα του αγοριού δεν έκλεψε από το Walmart «και δεν ήταν μάρτυρας ή συνεργός σε κανένα έγκλημα».

«Λίγα λεπτά νωρίτερα περπατούσε χαρούμενη και έπαιζε με το παιδί της, τον Κόχεν, πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητο, δεν διέφευγε από κλοπή», είπε. «Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη μέρα, παίζοντας με το μωρό σου και μπαίνοντας σε ένα αυτοκίνητο, μετατράπηκε στη χειρότερη μέρα της ζωής μιας μητέρας και σε μια τραγωδία που αυτή η κοινότητα θα κουβαλάει για πολλά χρόνια».

Ο ίδιος κάλεσε το αστυνομικό τμήμα να δώσει στη δημοσιότητα το υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών και τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.