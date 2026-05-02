Οργή της Χεζμπολάχ για βίντεο που τους δείχνει σαν χαρακτήρες από τα... Angry Birds

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ένας τηλεοπτικός σταθμός του Λιβάνου, στο οποίο οι ηγέτες και οι μαχητές της Χεζμπολάχ παρουσιάζονται ως χαρακτήρες από το παιχνίδι «Angry Birds», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οργάνωσης.

Το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το κανάλι LBCI την Παρασκευή (1/5), δείχνει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ να απευθύνεται προς τους μαχητές της οργάνωσης, οι οποίοι όπως και ο Κασέμ απεικονίζονται όλοι ως πουλιά από το Angry Birds. Μάλιστα πολεμούν τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος παρουσιάζεται ως τα γουρούνια από το δημοφιλές παιχνίδι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ καταδίκασαν αυτό που θεώρησαν ως γελοιοποίηση του Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος είναι επίσης σιίτης κληρικός, ενώ ορισμένοι αντέδρασαν κοινοποιώντας εικόνες που προσβάλλουν τον μαρωνίτη πατριάρχη Μπεσάρα Ράι, την ανώτατη χριστιανική Αρχή στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε δήλωσή της ότι το βίντεο περιείχε «προσβλητικές και φτηνές ύβρεις που υποβαθμίζουν τον πολιτικό διάλογο σε ένα αποκρουστικό επίπεδο».

Η οργάνωση κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να μην «παρασυρθούν» στη διαμάχη που «οργανώθηκε από τους εχθρούς της αντίστασης».

Το LBCI ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 από τις Λιβανικές Δυνάμεις, ένα χριστιανικό κόμμα που αντιτίθεται στη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, το κανάλι αποστασιοποιήθηκε από το κόμμα πριν από χρόνια και έκτοτε προσπαθεί να παρουσιάσει μια πιο ανεξάρτητη εικόνα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, σε δήλωση που έκανε το Σάββατο, «καταδίκασε και απέρριψε κάθε επίθεση εναντίον των ηγετών των χριστιανικών και μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων και των πνευματικών ηγετών του Λιβάνου».

Προέτρεψε επίσης το κοινό «να αποφύγει τις προσωπικές προσβολές, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων τέτοιων πρακτικών, ειδικά υπό τις τρέχουσες συνθήκες που διανύει η χώρα, οι οποίες απαιτούν ευρεία εθνική αλληλεγγύη».

Παρά τη σχετική ελευθερία έκφρασης που απολαμβάνει ο Λίβανος σε σύγκριση με άλλες αραβικές χώρες, τα μέσα ενημέρωσης, οι καλλιτέχνες και οι κωμικοί έχουν υποστεί επιθέσεις λόγω έργων που ορισμένοι θεωρούν προσβλητικά για πολιτικές ή θρησκευτικές προσωπικότητες.