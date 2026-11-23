Χάος έχει προκαλέσει στο Πέραμα η σοβαρή βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, μετά τη θραύση κεντρικού αγωγού σε κρίσιμο οδικό άξονα, ο οποίος συνδέει το Πέραμα με την υπόλοιπη Αττική και αποτελεί βασικό πέρασμα για όσους μετακινούνται από και προς τη Σαλαμίνα.

Ως αποτέλεσμα της θραύσης του αγωγού, βοθρολύματα αναδύονται στην επιφάνεια του οδοστρώματος και οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν εντονότατη δυσοσμία. Για την αποκατάσταση της βλάβης έχουν ήδη επιληφθεί συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, ωστόσο η αναγκαία εκσκαφή χρειάζεται να γίνει σε βάθος 5 μέτρων και σε διάμετρο περίπου 10 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ολοκλήρωση των εργασιών.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Περάματος, η αποκατάσταση του προβλήματος θα χρειαστεί αρκετές ημέρες, ενώ πιθανώς το πρόβλημα να εξακολουθήσει να υπάρχει και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

«Θα έβγαιναν έξω όλα τα βοθρολύματα»

«Από την Πέμπτη (19/11) είμαστε εδώ, παρά το ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας. Κάποιος πρέπει να πιέζει και να συντονίσει τη δράση. Εδώ είναι η μπούκα του Περάματος, το χωνί που στενεύει η πόλη», τόνισε ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, σε συνέντευξή του στον ANT1, αναφερόμενος στην τεράστια κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων, ακόμα και του Πολεμικού Ναυτικού.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του Περάματος, ο ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού άνοιξε τη μεγάλη διαμορφωμένη -αλλά κλειδωμένη- λεωφόρο του ναυστάθμου Περάματος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όσοι μετακινούνται από και προς το Πέραμα και τη Σαλαμίνα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

«Αυτό θα γίνεται για όσο χρειαστεί η αποκατάσταση του αγωγού. Έρχεται κομμάτια – κομμάτια και μπαίνει σε 5 μέτρα βάθος. Ο αγωγός μετατοπίστηκε από ατύχημα που δεν ξέρουμε πώς προκλήθηκε», δήλωσε ο Γιάννης Λαγουδάκος.

«Θα τιναζόταν ο δρόμος στον αέρα και όλα τα βοθρολύματα, θα έφταναν ως επισκέπτες τα σ…ά μέσα στα σαλόνια όλων των σπιτιών του Περάματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Περάματος, περιγράφοντας γλαφυρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ασκώντας κριτική στο κεντρικό κράτος, υπογράμμισε ότι οι δήμοι αναλαμβάνουν συνεχώς τη διεκπεραίωση κρίσιμων υποθέσεων που δεν είναι αρμοδιότητά τους, ακόμα και τη διαχείριση των λυμάτων. «Αν δεν ήμουν εγώ εδώ με όλα τα συνεργεία του δήμου, να πιέσουμε τις αρμόδιες Αρχές, πώς θα συντονίζονταν;», είπε.

«Από εδώ περνούν 50.000 Περαματιώτες, 30.000 Σαλαμίνιοι, 10.000 εργαζόμενοι στα ναυπηγεία, 15.000 στρατεύσιμοι και στρατιωτικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Και εάν δεν ήταν ο σ…αγωγός το πρόβλημα αλλά τα καζάνια που καίγονταν όλο το βράδυ τον Γενάρη, τι θα κάναμε; Ολοκληρώστε τον διαγωνισμό της διεξόδου του Περάματος, να έχουμε τούνελ διαφυγής από και προς Σαλαμίνα», τόνισε ο Γιάννης Λαγουδάκος.