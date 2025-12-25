Οργή του Μητροπολίτη Κοζάνης για την «κατάντια» της Ελλάδας στο κήρυγμα - «Αυτοί είναι πολιτισμένοι»

Τα «πυρά» του εξαπέλυσε από την Ωραία Πύλη ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος κατά τη διάρκεια του κηρύγματος στο τέλος της λειτουργίας το πρωί των Χριστουγέννων.

Με αφορμή τις δυσκολίες που συνάντησε για την αντικατάσταση της ξύλινης πτέρυγας του Γηροκομείου Κοζάνης, μίλησε για την «κατάντια» της Ελλάδας.

Ο Μητροπολίτης, ο οποίος πολλές φορές έχει προκαλέσει αντιδράσεις για όσα λέει από άμβωνος, αναφέρθηκε, επίσης, στις εικόνες που συνάντησε πηγαίνοντας στην εκκλησία το πρωί των Χριστουγέννων με μεθυσμένα παιδιά - ανάμεσά τους «και μια κοπέλα από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη».

«Δεν έχει πατέρα; Δεν έχει μάνα; Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, όπως το είπα και στο κήρυγμά μου στην εγκύκλιο, είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας».

Συνεχίζοντας, όπως αναφέρει το kozan.gr επισήμανε ότι αντίκρισε πολλά σκυλιά στην πόλη σχολιάζοντας μάλιστα τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση κακοποίησής τους. Μάλιστα το αντιπαρέβαλε με τους ανθρώπους.

«Tώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές – πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι έχουμε τα σκυλιά. Αλλά το είπε βλέπετε ο Θεός, θα το ακούσετε, στην εγκύκλιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι της Πρωτοχρονιάς ή των Φώτων. Άνθρωπε, λέει, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου.

Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις. Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα. Και σήμερα, είναι μία πραγματικότητα.

Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο.

Εκεί κατήντησε, εκεί κατήντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά την Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε».