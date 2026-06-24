Οργή Τραμπ για την απόφαση της Γερουσίας: «Έχω το Ιράν στα σχοινιά και δυσκολεύουν τη δουλειά μου»

Με μία απόφαση ορόσημο, η Γερουσία των ΗΠΑ αποφάσισε να περιορίσει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.

Αν και το ψήφισμα δεν δεσμεύει άμεσα τον Λευκό Οίκο, λειτουργεί ως σαφής πολιτική προειδοποίηση προς τον Τραμπ ότι ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι σε μια πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Με το άκουσμα της συγκεκριμένης απόφασης η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και οργισμένη. Μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social χαρακτήρισε την ψηφοφορία άκαιρη και χωρίς νόημα, κατηγορώντας τους νομοθέτες ότι παρέχουν «βοήθεια» στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν το τίμημα για ένα «ιστορικό λάθος» που θα καταγραφεί ως μια από τις χειρότερες επιδρομές εξωτερικής πολιτικής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα ο Τραμπ έκανε μια οργισμένη ανάρτηση λέγοντας: «Έχω λοιπόν το Ιράν στα πρόθυρα, έτοιμο να καταρρεύσει, πρόθυμο να μας δώσει σχεδόν τα πάντα και, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρό τους, εμένα.

Και τότε η Γερουσία των ΗΠΑ αποφασίζει να προχωρήσει σε μια κακώς συγχρονισμένη και χωρίς ουσία ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, λέγοντας στον Νο1 χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκρίνουν όσα κάνω απέναντί τους και ότι πρέπει να σταματήσω, προσφέροντας έτσι βοήθεια και στήριξη στον εχθρό.

Τέσσερις αποτυχημένοι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς και το Ιράν ρώτησε τους ανθρώπους μου: “Τι σημαίνουν όλα αυτά;” Αυτοί οι γερουσιαστές μόλις έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα το ολοκληρώσω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, γιατί εγώ πάντα ολοκληρώνω αυτό που ξεκινώ!».

Ενώ το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία δεν πηγαίνει στον πρόεδρο για υπογραφή, αποτελεί μια ισχυρή, αν και συμβολική, δήλωση από το Κογκρέσο και μια επίπληξη για τις στρατιωτικές ενέργειες της κυβέρνησης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, Τζιμ Ρις, έσπευσε να υποβαθμίσει τη σημασία του, δηλώνοντας ότι δεν θα έχει καμία επίδραση και ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να του δώσει σημασία. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του μέτρου, όπως ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, υπενθυμίζουν ότι το Σύνταγμα αναθέτει αποκλειστικά στο Κογκρέσο την εξουσία κήρυξης πολέμου.

Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια, ο Κέιν ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών του κόμματός του, δήλωσε ότι η παύση στις πολεμικές συγκρούσεις, -την ώρα που η ομάδα του Τραμπ εργάζεται για να στηρίξει μια εύθραυστη εκεχειρία- παρέχει την ιδανική στιγμή για το Κογκρέσο να κάνει ένα βήμα πίσω και να αξιολογήσει «ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο κεφάλαιο»