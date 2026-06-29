«Οργιάζουν» τα δημοσιεύματα για Όσμαν - «Τρεις ομάδες της Τουρκίας ενδιαφέρονται»

Στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων από την Τουρκία βρίσκεται ξανά ο Τζέντι Όσμαν, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ξεκαθαρίσει πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου υποστηρίζει πως ο διεθνής φόργουορντ βρίσκεται σε επαφές με τρεις ομάδες της πατρίδας του, τη Φενέρμπαχτσε, την Αναντολού Εφές και την Μπαχτσεσεχίρ.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες διαψεύσεις από την πλευρά των «πρασίνων», οι οποίοι είχαν ξεκαθαρίσει ότι ο Όσμαν παραμένει κανονικά στα πλάνα της ομάδας.

👀🚨Son Durum: “Cedi Osman, EuroLeague’deki takımlarımıza önerildi!”



Yağız Sabuncuoğlu: Cedi şu an Türkiye’den 3 takımla görüşüyor.



✅ Bahçeşehir’den 3 yıl için çift haneli ücret istedi ve fazla geldi.



✅ Cedi Osman, EuroLeague’deki takımlarımıza önerildi!” https://t.co/5NWLuidPZ9 pic.twitter.com/XcOqEzX3Hf — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 28, 2026

Ο 30χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε θετική σεζόν στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 39 συμμετοχές, ξεκινώντας βασικός στα 34 παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όσμαν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό AKTOR έως το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε εξέλιξη εξαρτώμενη από τις αποφάσεις του συλλόγου.