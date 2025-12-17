Οργιάζουν τα social media με τη ρατσιστική φωτογραφία της Μις Φινλανδία - «Ανειλικρινής συγγνώμη»

Δεν λέει να κοπάσει ο σάλος που έχει προκληθεί μετά την ανάρτηση αμφιλεγόμενης φωτογραφίας από την εκπρόσωπο της Φινλανδίς στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς «Μις Υφήλιος».

Η Σάρα Ντζάφτσε ανέβασε μια εικόνα στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εμφανιζόταν να τραβάει τις άκρες των ματιών της χλευάζοντας τους Ασιάτες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να της αφαιρεθεί ο τίτλος και το στέμμα καθώς η κίνηση της ερμηνεύτηκε ως ασέβεια προς τους κατοίκους της Ανατολικής Ασίας.

Η ανάρτηση, όπως είναι λογικό, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα όπου αρκετοί χρήστες των social media καταφέρθηκαν εναντίον της 22χρονης αλλά και εναντίον του εθνικού αερομεταφορέα της χώρας, την Finnair.

Παράλληλα, το περιστατικό αναστάτωσε και την κυβέρνηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας να παρεμβαίνει τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι τέτοιες χειρονομίες είναι «απερίσκεπτες και ανόητες» και ότι η διαμάχη που ακολούθησε ήταν «επιζήμια» για τη χώρα.

«Συγγνώμη»

Από την πλευρά της, η Ντζάφτσε ισχυρίστηκε ότι η χειρονομία ήταν η αντίδρασή της σε έναν πονοκέφαλο κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Σημείωσε μάλιστα ότι ένας φίλος πρόσθεσε την προσβλητική λεζάντα στην ανάρτηση της 11ης Δεκεμβρίου χωρίς τη συγκατάθεσή της, σύμφωνα με την τοπική ταμπλόιντ Ilta-Sanomat.

Η 22χρονη καλλονή ζήτησε συγγνώμη για τη φωτογραφία, σημειώνοντας ότι «έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς ανθρώπους».

«Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου για κανέναν λόγο... Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα είναι ο σεβασμός προς τους ανθρώπους, το υπόβαθρό τους και τις διαφορές τους», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Σάλος στα social media παρά τη συγγνώμη

Η συγγνώμη εξακολουθούσε να προκαλεί κριτική, με ορισμένους χρήστες του διαδικτύου να την χαρακτηρίζουν «ανειλικρινή» δεδομένου ότι ήταν γραμμένη στα φινλανδικά.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Κινέζοι εκτός Φινλανδίας θα το καταλάβαιναν. Τόσο διακριτική και ειλικρινής συγγνώμη», έγραψε κάποιος σε σχόλιο στην ανάρτησή της

Ένας άλλος έγραψε: «Αυτό ήταν αδικαιολόγητο, οι Ασιάτες δεν σου έκαναν τίποτα... [Είμαστε] ακόμα απογοητευμένοι από εσένα».

Βουλευτές ακολούθησαν τα βήματα της

Δύο δεξιοί βουλευτές στη Φινλανδία, ο Γιούχο Εερόλα και η Κάισα Γκαρέντεβ, δημοσίευσαν φωτογραφίες τους στις οποίες μιμούνται την χειρονομία της κας Ντζάφτσε για να δείξουν την υποστήριξή τους στη βασίλισσα της ομορφιάς.

Οι αναρτήσεις αφαιρέθηκαν μετά από αντιδράσεις. Ο Εερόλα ζήτησε συγγνώμη, προσθέτοντας ότι θεώρησε ότι η κα Ντζάφτσε τιμωρήθηκε «δυσανάλογα σκληρά».

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο καταδίκασε τις ενέργειες των βουλευτών ως «παιδαριώδεις», προσθέτοντας ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα ορθής συμπεριφοράς.

Το Φινλανδικό Κόμμα εξετάζει εάν οι βουλευτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για τις πράξεις τους, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας Ιάπωνας που ζει στη Φινλανδία ξεκίνησε μια αίτηση ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας για διακρίσεις κατά των Ασιατών, η οποία είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 7.000 υπογραφές μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ανέφερε η εφημερίδα Asahi Shimbun.

Η φινλανδική πρεσβεία στην Ιαπωνία δήλωσε ότι έλαβε «πολλές απόψεις και ερωτήσεις» σχετικά με τις προσπάθειες της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό.

«Ο ρατσισμός παραμένει μια πρόκληση στη φινλανδική κοινωνία και η επίλυσή του απαιτεί συνεχείς και αποφασιστικές προσπάθειες», αναγνώρισε σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

