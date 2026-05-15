Οργισμένη απάντηση Αταμάν: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

Ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκου επί της Μυκόνου για τα play off της Stoiximan GBL, αποφάσισε να απαντήσει στις προκλητικές δημοσιεύσεις του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ Οφέρ Γιανάι.



Ο Γιανάι είχε δημοσιεύσει στα social media του την ημέρα του αγώνα Παναθηναϊκός-Βαλένθια: «Ασεβές και εξοργιστικό.. παρεμπιπτόντως κόουτς Αταμάν από ό,τι άκουσα οι παίκτες σου ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή».



Ο Τούρκος προπονητής λοιπόν, αποφάσισε να απαντήσει τονίζοντας τον προσβλητικό χαρακτήρα όσων είπε ο Γιανάι, ενώ αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του και τον σεβασμό που απαιτεί από τους αντιπάλους του.



Οι δηλώσεις του:

«Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με τρεις τίτλους. "Οι παίκτες μας δεν είχαν κόουτς" είπε ο Γιανάι. Θέλω να απαντήσω: Δεν σε ξέρω, αλλά δε με σέβεσαι. Ήταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει όποιος στο είπε. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται. Ακόμα, άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατ. να κάνεις δε θα κάνεις τίποτα. Δε θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δε θα κερδίσεις καμία Euroleague. Εγώ κέρδισα τρεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου».









Δεν παρέλειψε επίσης να εξηγήσει και τη δήλωση που είχε κάνει στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός-Βαλένθια για τον Σορτς, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Συγκεκριμένα είπε: «Στο τελευταίο ματς με τη Βαλένθια στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σορτς. Ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ήταν θέμα τακτικής. Για το ότι ο Σορτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Για αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο, ήταν θέμα τακτικής».

