Οργισμένη απάντηση Μυλωνάκη για δημοσίευμα: Πλαστά τα μηνύματα –Κανείς δεν θα παίξει με το όνομά μου

Σε έντονο ύφος, ο Γιώργος Μυλωνάκης απάντησε σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ισχυρισμούς» και «θεωρίες συνωμοσίας», ενώ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι κατασκευασμένα και προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.



Σε γραπτή δήλωσή του που ανέβηκε στο Χ, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στις αναφορές του δημοσιεύματος, τονίζοντας ότι «δεν έχει καμία απολύτως σχέση» με τα όσα περιγράφονται. Όπως σημειώνει, τα φερόμενα μηνύματα που δημοσιεύονται είναι «εμφανώς πλαστά», ενώ υπογραμμίζει ότι ουδέποτε είχε επικοινωνία με τα πρόσωπα που αναφέρονται.



Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του εκδότη της εφημερίδας, για προηγούμενο δημοσίευμα, υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Δικαιοσύνης. Όπως επισημαίνει, προτίθεται να αποδείξει ενώπιον των αρμόδιων αρχών την πλαστότητα των στοιχείων που παρουσιάζονται.



Ο κ. Μυλωνάκης κάνει επίσης λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα», κατηγορώντας το μέσο για στοχευμένη επίθεση σε βάρος του, ενώ διαψεύδει και αναφορές περί επικοινωνίας του με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.



Σύμφωνα με τη δήλωσή του, είχε ήδη επικοινωνήσει με συντάκτη σχετικών δημοσιευμάτων στην Κύπρο, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.



Κλείνοντας, τονίζει ότι η υπόθεση θα λάβει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως αναφέρει, να θιγεί το όνομά του και η προσωπική του ακεραιότητα. «Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις τόσο οικείες για τους παραγωγούς τοξικής λάσπης και τις φυλλάδες τους, δικαστικές αίθουσες. Με το όνομα και την ακεραιότητά μου δεν επιτρέπω να παίζει ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΥΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ!», τονίζει.

Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας @documentonews



«Ομάδες Ρώσων», «αδελφότητα ροδόσταυρων», πρώην δικαστές και εγκλήματα στην Κύπρο…



Όχι, δεν είναι το νέο βιβλίο του Dan Brown.



Είναι η πλοκή της νέας «αποκάλυψης» της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη.



Δημοσιεύει μάλιστα στο… — George Mylonakis (@georgemilon) April 4, 2026