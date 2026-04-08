Οργισμένο μήνυμα Καραπαπά για τις διαρροές με τους διαιτητές: «Δε θα παίξουμε»

Μια διαρροή σχετικά με τους διαιτητές των PlayOffs της Stoiximan Super League για την 2η αγωνιστική έφερε την έκρηξη του Ολυμπιακού και του Κώστα Καραπαπά.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή του στο Instagram εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την συγκεκριμένη κατάσταση με τους διαιτητές και τέθηκε κατά του Λανουά ζητώντας την παραίτησή του. Επίσης τόνισε πως σε περίπτωση ορισμού ενός από τους τρεις ελιτ από την Σλοβενία και την Σλοβακία (Κρούζλιακ, Βίνσιτς, Ομπρένοβιτς), ο Λανουά μαζί με όλη την ΚΕΔ, αλλά και την ΕΠΟ θα πρέπει να παραιτηθούν. Ο Κώστας Καραπαπάς συνεχίζει λέγοντας πως εάν συμβεί το παραπάνω, θα μιλάμε για «σκόπιμη παγίδευση» και τόνισε πως «ο Ολυμπιακός δε θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν έως τη λήξη του πρωταθλήματος».

Τι ακριβώς συνέβη

Ο λόγος που ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε αυτές τις αναρτήσεις είναι επειδή υπήρξε ένα δημοσίευμα πως υπήρξε διαρροή των διαιτητών για την 2η αγωνιστική των PlayOffs, οι οποίοι θα είναι από την Σλοβενία και την Σλοβακία, επομένως εφόσον ως γνωστών στα PlayOffs σφυρίζουν μόνο ελίτ, υπάρχουν μόνο τρεις που είναι από τις συγκεκριμένες χώρες. Μοναδικός Σλοβάκος είναι ο Κρούζλιακ, ενώ οι Σλοβένοι είναι ο Βίνσιτς και ο Ομπρένοβιτς. Επομένως η αντίδραση του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού και εν γένει των ερυθρόλευκων οφείλεται στο ότι σε αυτή την φάση του πρωταθλήματος, δέκα μέρες πριν τη σέντρα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν τέτοιου είδους διαρροές.

Οι δημοσιεύσεις του Κώστα Καραπαπά

