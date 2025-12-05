Οργώστε γιατί χανόμαστε…

Η αγροτική «επανάσταση» που ζούμε δεν έχει καμία σχέση με παλαιότερες κινητοποιήσεις.Τα αιτήματα των αγροτών δεν καλύπτονται με μια κίνηση καλής θέλησης και ένα χριστουγεννιάτικο μποναμά. Δεν είναι μόνο τα πραγματικά ασφυκτικά περιθώρια της ίδιας τους της επιβίωσης, είναι και η ολοφάνερη έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι -επίσης- μια πολύχρωμη κινητοποίηση που δεν μπορεί να πιστωθεί σε κανένα κόμμα.

Και προφανώς, τόσο η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβερνητική ομάδα διαχείρισης της κρίσης, όσο και η απουσία βολικών συνδικαλιστών, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για μια γρήγορη λύση. Δίπλα στην κινητοποίηση, όμως, παρατηρείται και κάτι πρωτόγνωρο. Το κλείσιμο των εθνικών οδών είχε πάντα ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του λεγόμενου κοινωνικού αυτοματισμού. Η ταλαιπωρία των «πολλών» κάθε φορά που συναντούσε τα «δίκαια αιτήματα» έβγαζε νικητή αργά ή γρήγορα την ταλαιπωρία.

Αυτή την φορά η κοινωνία ακούει πλειοψηφικά τους αγρότες. Οι λόγοι δεν χάνονται σε κάποιες βαρύγδουπες θεωρίες. Ακόμα και πλέον καθαρόαιμοι αστοί έχουν καταλάβει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια απλή πολιτική απάτη. Ένα μεγάλο κομμάτι από την ευρωπαϊκή πίτα των επιδοτήσεων δεν πήγαινε στους δικαιούχους. Πήγαινε σε «δικά μας παιδιά» που πάρα πολλές φορές δεν είχαν σχέση με την αγροτιά και την κτηνοτροφία.

Ένας ακόμη λόγος, είναι ο θυμός ολόκληρης της κοινωνίας για την ακρίβεια και μάλιστα στα βασικά διατροφικά είδη. Η ακρίβεια όμως δεν οφείλεται στην πρωτογενή παραγωγή. Οι τιμές είναι εξευτελιστικές για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αυτή είναι μια συνθήκη που διαμορφώνει μια συμμαχία ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, αφού -χωρίς εξαιρέσεις- όλοι πληρώνουν σε ένα αμείλικτο ταμείο.

Η συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης από μεγάλες κοινωνικές μάζες άσχετες με την πρωτογενή παραγωγή δεν μένουν μόνο σε αισθήματα αδικίας, αλλά και σε ένα απολύτως υπαρκτό ζήτημα ασφάλειας. Μια χώρα που εισάγει τα πάντα για να τραφεί, είναι ευάλωτη και εξαρτημένη. Αν προσθέσει κανείς και το γεγονός ότι λίγες δεκαετίες πριν η Ελλάδα είχε πλεονάσματα στα αγροτικά προϊόντα, είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα που οδηγεί σε θάνατο την αγροτική οικονομία και ταυτόχρονα σε ερημοποίηση την περιφέρεια.

Ένα τελευταίο στοιχείο που αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για την αστική τηλεοπτική Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι των αγροτών δεν είναι απλά καλά καταρτισμένοι που εκφράζονται με αρτιότητα. Με την σοβαρότητά τους αποτελούν δύσκολους αντιπάλους στα τηλεοπτικά μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη των κομμάτων. Μια ξεχωριστή θέση έχουν κατακτήσει και οι αγρότισσες που για πολλούς αποτέλεσαν έκπληξη, οι οποίες όχι μόνο είναι παρούσες αλλά εμφανίζονται και ως ηγετικές φυσιογνωμίες σε ένα χώρο ανδροκρατούμενο.

Ο επανασχεδιασμός της οικονομίας είναι άμεση και υποχρεωτική προτεραιότητα. Η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να συνδεθεί πάση θυσία και με το τουριστικό κομμάτι της οικονομίας, προσθέτοντας ένα τριπλάσιο πληθυσμό για κάποιους μήνες κάθε χρόνο. Η ανάγκη πρωτογενούς παραγωγής είναι προϋπόθεση επιβίωσης για την ίδια την χώρα. Παραφράζοντας ένα παλαιό σύνθημα «οργώστε γιατί χανόμαστε…»