«Ήταν νύχτα, γύρω στις 10. Κακοκαιρία. Έριξαν φωτοβολίδες κι έγινε η νύχτα μέρα. Άκουσα εκρήξεις. Το πρωί ξεσηκώθηκε όλο το χωριό. Πήγαμε στο σημείο. Η αμμουδιά του Χάρακα ήταν στρωμένη πτώματα, σαν τα ψάρια. Ελάχιστοι οι ζωντανοί».

Η μαρτυρία του Κ. Κωνσταντόπουλου, κατοίκου της περιοχής, δεκαετίες μετά το τραγικό γεγονός, περιγράφει με ανατριχιαστική λιτότητα το μέγεθος μιας καταστροφής που για χρόνια παρέμεινε σχεδόν άγνωστη. Στην ακτή του Χάρακα, εκεί όπου η θάλασσα είχε μόλις καταπιεί χιλιάδες ανθρώπους, η εικόνα που αντίκρισαν οι κάτοικοι το επόμενο πρωί έμοιαζε με σκηνή από εφιάλτη.

Περίπου 4.000 Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου είχαν χάσει τη ζωή τους όταν το ατμόπλοιο «Oria», στο οποίο επέβαιναν, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Αττικής, τον Φεβρουάριο του 1944. Ήταν στοιβαγμένοι στα αμπάρια, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα διαφυγής, όταν το πλοίο προσάραξε σε βράχια μέσα σε μια από τις σφοδρότερες κακοκαιρίες.

Η τραγωδία δεν είχε προηγούμενο για την περιοχή. Κι όμως, η ιστορία της δεν πέρασε όπως θα περίμενε κανείς στη συλλογική μνήμη. Οι γερμανικές αρχές επέλεξαν να αποσιωπήσουν το ναυάγιο, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, έναν ομαδικό τάφο και οικογένειες που για δεκαετίες αναζητούσαν απαντήσεις.

Η λογοτεχνική αφήγηση που έφερε στο φως την τραγωδία

Τέλη Μαρτίου του 1958. Η εφημερίδα «Ακρόπολις» δημοσιεύει ένα κείμενο του Ηλία Βενέζη. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ιδιαίτερο συγγραφικό πείραμα: τέσσερις σημαντικοί πεζογράφοι της γενιάς του ’30 αναλαμβάνουν να γράψουν ένα μυθιστόρημα με τη μέθοδο της σκυταλοδρομίας.

Ο Μυριβήλης, ο Καραγάτσης, ο Τερζάκης και ο Βενέζης, με αυτή τη σειρά, αναλαμβάνουν διαδοχικά να συνεχίσουν την ίδια ιστορία. Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα παραλάβει από τον προηγούμενο. Δεν υπάρχει προσυνεννόηση, ούτε προκαθορισμένη εξέλιξη της πλοκής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με οικογενειακά μυστικά, βεντέτες και μίση. Ωστόσο, στο τέλος του πρώτου κύκλου των δημοσιεύσεων, ο Βενέζης παρεμβάλλει μια αναφορά σε ένα πραγματικό γεγονός του πολέμου.

«Μια νύχτα του 1943, έμπαινε ο χειμώνας, όταν στ΄ ανοιχτά της Αγια-Μαρίνας ένα εγγλέζικο υποβρύχιο τορπίλισε ένα γερμανικό μεταγωγικό. Το μεταγωγικό ήταν φορτωμένο σιδερένια βαρέλια γεμάτα ρετσινόλαδο. Κουβαλούσε ακόμα στον Πειραιά χιλιάδες Ιταλούς αιχμαλώτους από τα Δωδεκάνησα, που είχαν παραδοθεί όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία».

Ο συγγραφέας περιγράφει ανθρώπους στοιβαγμένους στα αμπάρια, λίγα βαρέλια και λίγους αιχμαλώτους στο κατάστρωμα, σε ένα πλοίο που είχε αλλάξει πορεία για να αποφύγει το υποβρύχιο.

Η αναφορά του, αν και ενταγμένη σε ένα λογοτεχνικό έργο, παραπέμπει σε μια πραγματική ναυτική τραγωδία, η οποία θα συνδεθεί με το όνομα του νορβηγικών συμφερόντων ατμόπλοιου «Oria».

Το ταξίδι χωρίς επιστροφή από τη Ρόδο

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της τραγωδίας, πρέπει να επιστρέψει στον Φεβρουάριο του 1944, όταν η Ιταλία είχε ήδη συνθηκολογήσει με τους Συμμάχους και οι γερμανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει τον έλεγχο των Δωδεκανήσων.

Χιλιάδες Ιταλοί στρατιώτες, που αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους Ναζί και να ενταχθούν στην Ιταλική Κοινωνική Δημοκρατία, είχαν μετατραπεί σε αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί τούς προόριζαν για καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδα στη Γερμανία.

Στις 11 Φεβρουαρίου 1944, το «Oria» αναχώρησε από τη Ρόδο με προορισμό τον Πειραιά. Στα αμπάρια του είχαν στοιβαχτεί περισσότεροι από 4.000 Ιταλοί αιχμάλωτοι. Μαζί τους βρίσκονταν Γερμανοί στρατιώτες και το πλήρωμα του πλοίου.

Η εικόνα στο εσωτερικό του ήταν ασφυκτική. Άνθρωποι στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, σε συνθήκες που καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου.

«Είναι ακατανόητο πώς το κύτος του μπορεί να χωρέσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων», θα περιγράψει ο Ιταλός υπαξιωματικός Σιλβάνο Λίππι, αποτυπώνοντας την απάνθρωπη κατάσταση που επικρατούσε κατά την επιβίβαση.

Το ταξίδι είχε ξεκινήσει. Κανείς από τους αιχμαλώτους δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι το πλοίο που θα τους μετέφερε στον Πειραιά θα γινόταν ο υγρός τάφος χιλιάδων ανθρώπων.

Δέκα μποφόρ, βράχια και μια βύθιση μέσα σε λίγα λεπτά

Το απόγευμα της 12ης Φεβρουαρίου, το «Oria» είχε πλέον φτάσει στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σουνίου. Τότε ο καιρός επιδεινώθηκε δραματικά.

Η κακοκαιρία ήταν σφοδρή. Οι άνεμοι έφτασαν τα 10 μποφόρ, η ορατότητα περιορίστηκε και η θάλασσα μετατράπηκε σε παγίδα. Το πλοίο βρέθηκε κοντά στη νησίδα Πάτροκλος, γνωστή και ως Γαϊδουρονήσι, σε μια περιοχή με επικίνδυνους υφάλους και ρηχά νερά.

Λίγο πριν από τη βύθισή του, το πλοίο προσέκρουσε σε βράχια. Το κύτος υπέστη σοβαρές ζημιές και τα νερά άρχισαν να εισβάλλουν στο εσωτερικό του.

«Προσαράξαμε», ήταν το μήνυμα που πρόλαβε να μεταδώσει ο καπετάνιος μέσω ασυρμάτου.

Δεν υπήρχε χρόνος για οργανωμένη αντίδραση. Το πλοίο βυθίστηκε, αφήνοντας πίσω του ελάχιστους ανθρώπους που κατάφεραν να σωθούν. Για τους χιλιάδες αιχμαλώτους που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στα αμπάρια, η διαφυγή ήταν σχεδόν αδύνατη.

Το «Oria» χάθηκε στα νερά κοντά στον Πάτροκλο, σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Αττικής και στη σκιά του Σουνίου. Σύμφωνα με τις ιταλικές διπλωματικές αρχές, μόνο 37 Ιταλοί στρατιώτες διασώθηκαν.

Η νύχτα που η θάλασσα γέμισε νεκρούς

Ένας ισχυρός κρότος ακούστηκε από την περιοχή του ναυαγίου και έφτασε μέχρι τους κατοίκους των γύρω οικισμών. Αρχικά διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι το πλοίο είχε δεχθεί επίθεση με τορπίλη, είτε από γερμανικό υποβρύχιο είτε από το ελληνικό υποβρύχιο «Παπανικολής».

Το σενάριο αυτό, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκε. Η ιστορική έρευνα για το ναυάγιο αποδίδει τη βύθιση στην πρόσκρουση του πλοίου στα βράχια μέσα στη σφοδρή κακοκαιρία.

Το επόμενο πρωί, οι κάτοικοι της περιοχής αντίκρισαν ένα θέαμα που δεν θα ξεχνούσαν ποτέ.

«Ήταν νύχτα, γύρω στις 10. Κακοκαιρία. Έριξαν φωτοβολίδες κι έγινε η νύχτα μέρα. Άκουσα εκρήξεις. Το πρωί ξεσηκώθηκε όλο το χωριό. Πήγαμε στο σημείο. Η αμμουδιά του Χάρακα ήταν στρωμένη πτώματα, σαν τα ψάρια. Ελάχιστοι οι ζωντανοί».

Ο Κ. Κωνσταντόπουλος περιγράφει στον «καπετάνιο» του πειραϊκού ρεπορτάζ Ν. Πηγαδά την εικόνα που αντίκρισαν οι κάτοικοι: Πτώματα ξεβρασμένα στην ακτή, ελάχιστους επιζώντες και μια ανθρώπινη τραγωδία που είχε μόλις εκτυλιχθεί μπροστά τους.

Οι Γερμανοί άνοιξαν έναν τεράστιο λάκκο σε χωράφι, περίπου 100 μέτρα από τη θάλασσα, και έθαψαν εκεί τους νεκρούς σε ομαδικό τάφο. Η θάλασσα είχε κρατήσει τους περισσότερους. Στην ακτή είχαν φτάσει μόνο όσοι παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Ο ομαδικός τάφος και η σιωπή δεκαετιών



Η τραγωδία δεν τελείωσε με τη βύθιση του πλοίου. Περίπου 250 σοροί που ξεβράστηκαν στις ακτές περισυλλέχθηκαν και θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο Ιταλικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο του Μπάρι. Για τους υπόλοιπους, η θάλασσα έγινε οριστικός τόπος ταφής.



Παρά το μέγεθος της καταστροφής, το ναυάγιο του «Oria» δεν απέκτησε τη θέση που του αναλογούσε στην ιστορική μνήμη. Η υπόθεση έμεινε για χρόνια στο περιθώριο, ενώ οι πληροφορίες για την τύχη των αιχμαλώτων παρέμεναν περιορισμένες και αποσπασματικές.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, απόγονοι των Ιταλών στρατιωτών άρχισαν να αναζητούν απαντήσεις για τους δικούς τους ανθρώπους, απευθυνόμενοι και στην ιταλική κυβέρνηση. Το 1999 εντοπίστηκαν τα υπολείμματα του ναυαγίου από τον Έλληνα δύτη Αριστοτέλη Ζερβούδη, δίνοντας νέα ώθηση στην έρευνα για την τραγωδία.



Η μνήμη των θυμάτων διατηρείται πλέον και μέσα από εκδηλώσεις τιμής στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στην παραλιακή οδό Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο.



Περισσότερα από 80 χρόνια μετά, το «Oria» εξακολουθεί να θυμίζει μια από τις πιο πολύνεκρες ναυτικές τραγωδίες στη Μεσόγειο. Χιλιάδες άνθρωποι επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο ως αιχμάλωτοι πολέμου και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Άλλοι χάθηκαν στα παγωμένα νερά, άλλοι ξεβράστηκαν στις ακτές και άλλοι έμειναν για πάντα στον βυθό, χωρίς να επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ- ΜΠΕ