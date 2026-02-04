«ΟRION 26» - Με ισχυρή παρουσία η Ελλάδα στη μεγάλη διακλαδική άσκηση - Τέσσερα Mirage στη Γαλλία

Τέσσερα ελληνικά Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας έχουν μετασταθμεύσει στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan στη Γαλλία, και έως τις 16 Φεβρουαρίου θα λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης (high-intensity warfare), στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της μεγάλης πολυεθνικής άσκησης.

Σημειώνεται πως η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει την ίδια χρονική περίοδο σε ακόμη δύο διεθνείς ασκήσεις, στο Tactical LeadershipProgramme με έξι F-16 της 330 Μοίρας στην Αεροπορική Βάση LosLlanos της Ισπανίας, και στην πολυεθνική άσκηση «Spears of Victory26» με τέσσερα Rafale της 332 Μοίρας στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας, καταδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του προσωπικού της και την ικανότητα εκτέλεσης απαιτητικών αποστολών σε διεθνές περιβάλλον.

Η ελληνική αεροπορική συμμετοχή στη Γαλλία συμπληρώνει την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, οι οποίες μεταβαίνουν για πρώτη φορά σε γαλλικό έδαφος με έναν ουλαμό αρμάτων Leopard 2HEL, καθώς και μηχανοκίνητο λόχο Πεζικού με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder.

Η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα αναδεικνύει την στρατηγική σχέση Ελλάδας - Γαλλίας, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Επιπλέον, η ανάπτυξη ελληνικών δυνάμεων εκτός εθνικού χώρου και η συμμετοχή σε σενάρια «σύγκρουσης» στέλνουν μήνυμα αποτρεπτικής ισχύος και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τις αμυντικές δυνατότητές της μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η «ORION 26»

Η «ORION 26» αποτελεί τη μεγαλύτερη άσκηση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Με στόχο τη διακλαδικότητα σε σενάρια ευρείας κλίμακας, εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, από τις ακτές του Ατλαντικού έως τη βορειοανατολική Γαλλία, με επίκεντρο την περιοχή της Καμπανίας.

Το βασικό σενάριο απεικονίζει τη δέσμευση της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ σε ένα σενάριο συλλογικής άμυνας, κατόπιν ενεργοποίησης του άρθρου 5 της Συμμαχίας, και προσομοιώνει μια μεγάλη στρατιωτική εκστρατεία που εμπεριέχει την ανάπτυξη τριών πολυεθνικών μεραρχιών υπό τις διαταγές ενός κοινού Επιτελείου, στα πρότυπα του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για ένα υποθετικό αλλά ρεαλιστικό σενάριο, όπου μια συμμαχία υπό τη Γαλλία προστατεύει το φανταστικό κράτος «Arnland» από μια επεκτατική γειτονική χώρα με την ονομασία «Mercure». Συνολικά, περιλαμβάνει 12.500 Γάλλους στρατιώτες, 25 πολεμικά πλοία (συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle), 140 αεροσκάφη και προσωπικό από 24 συμμαχικές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Κατάρ.

Πέραν των συμβατικών επιχειρήσεων, οι σύμμαχοι συνεργάζονται σε σενάρια αντιμετώπισης υβριδικών απειλών και ψηφιακών επιθέσεων, σε επιχειρήσεις μέσω της υπο-άσκησης SparteX 26 για τον έλεγχο δορυφορικών επικοινωνιών, αλλά και σε επίπεδο εφοδιαστικής υποστήριξης σε καύσιμα, νερό και εφόδια σε περιβάλλον όπου οι υποδομές μπορεί να είναι κατεστραμμένες.