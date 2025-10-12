Οριστικά εκτός με Παναθηναϊκό ο Φουρνιέ - Αυτή είναι η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR δίνουν απόψε (12/10, 19:00) στο ΣΕΦ το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της χρονιάς, μόλις στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Λίγο μετά την γνωστοποίηση της απουσίας του Κέντρικ Ναν από το «πράσινο» στρατόπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστή την δική τους μεγάλη απουσία, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Ο Γάλλος σταρ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στερείτε της υπηρεσίες του και κόντρα στον Παναθηναϊκό, μετά την απουσία του από το παιχνίδι με την Ντουμπάι για την EuroLeague.

Κάπως έτσι, η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού για το ντέρμπι αποτελείται από τους: Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες δεν μπορούν επίσης να υπολογίζουν στον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό.