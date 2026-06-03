Οριστική αδειοδότηση για τα περιφερειακά κανάλια-«Θεσμική και συνταγματική επιταγή» το μήνυμα Μαρινάκη

Με στόχο τη διευθέτηση μιας εκκρεμότητας που χρονίζει εδώ και 28 χρόνια, ο Παύλος Μαρινάκης υπεραμύνθηκε της νέας νομοθετικής παρέμβασης της κυβέρνησης στο μιντιακό τοπίο, με την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών.

«Είναι θεσμική και συνταγματική επιταγή η οριστική αδειοδότησή τους, καθώς θα οδηγήσει στην εφαρμογή κανόνων, στην αναβάθμιση του περιεχομένου τους, καθώς και στη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων», τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την πρεμιέρα της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, γνωστοποιώντας μάλιστα πως επίκειται νομοθέτηση και για τις άδειες των ραδιοφώνων.



Κατά τον Παύλο Μαρινάκη, με το νομοσχέδιο θεσπίζεται μια σαφής και διαφανής διαδικασία αδειοδότησης η οποία θα υλοποιείται από το ΕΣΡ. «Αφήνουμε οριστικά πίσω μας τις πρακτικές του παρελθόντος, της προσωρινής λειτουργίας που είχε καταστήσει το τοπίο κλειστό club», τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως με το νομοσχέδιο τα περιφερειακά κανάλια θα μπορούν να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια μέσω της νέας αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου.



Αναφέρθηκε ακόμη στις αυστηρές κυρώσεις για τη μη τήρηση των κανόνων, οι οποίες φτάνουν μέχρι και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ενώ τόνισε πως ακυρώνεται στην πράξη το «αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας». Σε κάθε περίπτωση δεσμεύτηκε πως προστατεύονται οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας, ενώ επεσήμανε πως δημιουργούνται και νέες θέσεις.



Η αντιπολίτευση ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, αναμένοντας και την ακρόαση των αρμόδιων φορέων.



«Πράγματι υπάρχει εκκρεμότητα. Δεν αρνούμαστε την ανάγκη αδειοδότησης, η κυβέρνηση ωστόσο οφείλει να αποδείξει ότι δεν θα μετατραπεί η διαδικασία σε εργαλείο ελέγχου και αποκλεισμού. Η στάση μας θα εξαρτηθεί από το εάν θα αποδεχθεί βελτιώσεις, εάν θα κατοχυρώσει τη διαφάνεια, εάν θα ενισχύσει το ΕΣΡ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης.

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε και ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κάνοντας λόγο για «αναπάντητα ερωτήματα» και ζητώντας την ενίσχυση του ΕΣΡ, αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων των εργαζομένων.



«Βολές» Συντυχάκη στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα



Αίσθηση προκάλεσε εντωμεταξύ η δριμεία επίθεση του Μανώλη Συντυχάκη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς μίλησε για «υπερπροβολή» του κόμματος, την ώρα που το ΚΚΕ «δεν είναι πουθενά».

«Μίας εβδομάδας κόμμα, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, χωρίς όργανα, χωρίς καμία δράση στην κοινωνία, που υπάρχει μονάχα στις μπάρες των δημοσκοπήσεων, και όμως έχουμε χάσει το μέτρημα των τηλεοπτικών εμφανίσεων των εκπροσώπων του», ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ, σχολιάζοντας πως τα στελέχη του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού «αναμασούν γενικολογίες και ξύλινη γλώσσα που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα στο Θησείο που παρουσιάζεται ως κάτι το νέο».



«Κι όμως, είναι τόσο παλιό που από μακριά μυρίζει, βρωμάει τις μυρωδιές της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ», όπως κατήγγειλε. Το ΚΚΕ σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να στηρίξει τη νομοθετική παρέμβαση για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών.

Το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση την επόμενη Πέμπτη.