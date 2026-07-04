Οριστικό: Δεν αλλάζει η ώρα του Μεξικό - Αγγλία - η FIFA έκανε πίσω μετά τις έντονες αντιδράσεις

Το Μεξικό θα αντιμετωπίσει στο «Ατζέκα» την Αγγλία για την φάση των «16» του Μουντιάλ τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδας (3:00).

Ωστόσο η FIFA εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει την ώρα διεξαγωγής του αγώνα και να τον μεταθέσει έξι ώρες νωρίτερα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την γύρω περιοχή. Μάλιστα σύμφωνα με το βρετανικό BBC η διοργανώτρια αρχή ήταν έτοιμη να επισημοποιήσει την αλλαγή ώρας , αλλά έκανε πίσω καθώς η κίνηση αυτή προκάλεσε σάλο αντιδράσεων των Άγγλων και Μεξικανών αξιωματούχων.

Υπενθυμίζουμε πως οι κανονισμοί για το φετινό παγκόσμιο κύπελλο , δίνουν κάθε δικαίωμα στην FIFA να ακυρώνει ή να μεταθέτει παιχνίδια για λόγους ασφαλείας όπως και για κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων , καθώς αν τυχόν κεραυνοί που θα πέσουν σε ακτίνα κοντινής του γηπέδου το παιχνίδι θα διακοπεί για τουλάχιστον μισή ώρα έτσι όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του κανονισμού.