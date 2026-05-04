Οριστικό διαζύγιο Σίας Κοσιώνη - ΣΚΑΪ - Η ίδια δίνει τη δική της απάντηση

Μετά από περίπου 20 χρόνια πέφτει -όπως όλα δείχνουν- η αυλαία της συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ. Η δημοσιογράφος είχε ζητήσει να δει τον Γιάννη Αλαφούζο, όμως -σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό»- αυτό το ραντεβού δεν φαίνεται να πραγματοποιείται ποτέ!

Οι καλά γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως το γεγονός ότι η διοίκηση του σταθμού δεν επιθυμεί να πραγματοποιηθεί αυτό το ραντεβού είναι σαν να επιβεβαιώνει το διαζύγιο που δεν έρχεται εξαιτίας οικονομικών διαφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές… Πάντως από τον ΣΚΑΪ έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους στο θέμα, θέλοντας να δουν πού θα κάτσει τελικά η μπίλια!

Η νέα «σιδηρά κυρία»

Έτσι λοιπόν αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, η Κοσιώνη θα συνεχίσει να μας καλησπερίζει από τη συχνότητα του καναλιού μέχρι και τον Ιούνιο (ίσως και το τέλος Μαΐου βάσει συμβολαίου) και μετά έρχεται το τέλος εποχής για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ!

Από δω και μπρος λοιπόν έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Από το φθινόπωρο τα «Νέα του ΣΚΑΪ» θα παρουσιάζει τις καθημερινές η Λένα Φλυτζάνη που τώρα παρουσιάζει με επιτυχία το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Θυμίζουμε πως πριν από κάποια χρόνια το μεσημβρινό δελτίο παρουσίαζε η Εύα Αντωνοπούλου η οποία το έχτισε και ήξερε πολύ καλά πως δεν θα μπορούσε ποτέ να εξελιχθεί και να γίνει Νο1 στο συγκεκριμένο κανάλι γι’ αυτό και όταν της προτάθηκε να αναλάβει το κεντρικό δελτίο του OPEN, είπε το «ναι» δίχως να το πολυσκεφτεί!

Μήνυμα προς κάθε αποδέκτη

Πάντως η Κοσιώνη πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Κάιρο και μάλιστα επισκέφτηκε τις Πυραμίδες, αφού μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της έχει αποφασίσει να μην χάνει καθόλου χρόνο μένοντας στο παρελθόν. «Πάντα να ακολουθείς τον ήλιο», έγραψε στο Instagram και το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο και προς κάθε αποδέκτη!