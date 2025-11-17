Οριστικό: Εκεί θα αντιμετωπίσει την Καιράτ ο Ολυμπιακός για την League Phase του Champions League

Η Καιράτ Αλμάτι θα έρθει αντιμέτωπη με την Ολυμπιακό στις 9 Δεκεμβρίου για την 9η αγωνιστική της League Phase του Champions League, και αποφασίστηκε που θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τους Καζάκους στις 17:30 ώρα Ελλάδος, λόγω ότι στο Καζακστάν, ειδικά τον Δεκέμβριο οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν πολύ χαμηλά. Και γι' αυτό άλλωστε η UEFA συχνά ορίζει αγώνες νωρίτερα νωρίς το απόγευμα, για να αποφευχθεί το έντονο κρύο της νύχτας.

Πριν από μερικές μέρες οι άνθρωποι της ομάδας από το Καζακστάν κατέθεσαν αίτημα στην UEFA για αλλαγή έδρας και συγκεκριμένα το ματς με τον Ολυμπιακό να μεταφερθεί στην Αστάνα, όπου το συγκεκριμένο γήπεδο διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία άναψε το «πράσινο» φως και η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός θα λάβει χώρα στην «Αστάνα Αρένα», η οποία έχει χωρητικότητα 30.000 θέσεων και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 3 Ιουλίου του 2009. Βρίσκεται μέσα στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αναδιπλούμενη οροφή του. Στις 31 Ιανουαρίου του 2011, η «Αστάνα Αρένα» φιλοξένησε την έναρξη των 7ων Χειμερινών Αγώνων Ασίας.

Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι επίσης και η έδρα που αγωνίζεται η εθνική Καζακστάν, ενώ το γήπεδο είναι μέρος ενός αθλητικού συγκροτήματος, που περιλαμβάνει ένα παγοδρόμιο και μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Η «Αστάνα Αρένα» βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης, περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο με τον άξονά του στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πύργο Bayterek, και το ψυχαγωγικό κέντρο Khan Shatyr.

Ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί ξανά στο παρελθον στο συγκεκριμένο γήπεδο καθώς εκεί είχε αντιμετωπίσει την Αστάνα στις 3 Νοεμβρίου του 2016 για το Europa League, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).