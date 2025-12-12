Οριστικό: Η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου-Χαρούλη δεν θα έχει Χατζιδάκι - Οργή από τους διοργανωτές

Τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι δεν θα συμπεριλαμβάνονται τελικά στο πρόγραμμα της συναυλίας που θα «ταξιδέψει» σε παγκόσμια περιοδεία με την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, όπως ξεκαθαρίζει ο Μισέλ Μπορσμά, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστής παραγωγός της διοργανώτριας εταιρείας GTP Touring LTD, στον απόηχο της σφοδρής κόντρας που προκλήθηκε με τον γιο και κληρονόμου του συνθέτη, Γιώργο Χατζιδάκι.

Η περιοδεία θα αφιερωθεί στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με «μια παράσταση αντάξια της σημαντικής προσφοράς του στη Μουσική».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, οι διοργανωτές δεν είχαν νομική υποχρέωση να ζητήσουν την άδεια του κληρονόμου του μεγάλου δημιουργού, προκειμένου να συμπεριλάβουν το ρεπορτόριο του Μάνου Χατζιδάκι στις συναυλίες της περιοδείας, ούτε και ζήτησαν τέτοια άδεια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, «τα δικαιώματα και οι κανόνες γίνονται γενικά αποδεκτά ως πλαίσια που επιτρέπουν στις εταιρείες να παράγουν με ασφάλεια τις συναυλίες τους, ενώ ενεργούν καλή τη πίστη».

«Δυστυχώς, πριν από δύο μέρες ανακάλυψα ότι οι κανόνες έχουν παρακαμφθεί σε μια απελπιστική προσπάθεια να ‘κερδηθεί’ η διαφωνία μεταξύ GTP Touring Ltd και του ιδρύματος Χατζιδάκι από την άποψη της κοινής γνώμης. Από την εμπειρία μου, όταν δεν μπορείς να βασίζεσαι στα δικαιώματα και τους κανόνες, είναι καιρός να αλλάξεις πορεία».

Στρέφοντας τα πυρά του ενάντια σε όσους «προσέβαλαν» το τελευταίο διάστημα το εγχείρημα της περιοδείας, ο Μπορσμά τόνισε:

«Θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι η έκβαση των προσπαθειών τους είχε ως αποτέλεσμα η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι να μην εκτελείται σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του».

Η ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της GTP Touring LTD

«Το Ελληνικό Μουσικό Σύνολο δεν θα ερμηνεύσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Η συναυλία θα τιμήσει τον Μίκη Θεοδωράκη, σε μια παράσταση αντάξια της σημαντικής προσφοράς του στη Μουσική.

Η GTP Touring Ltd, παραγωγός της περιοδείας, ήταν σε νομική θέση να ερμηνεύσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, εκτός Ελλάδας.

Δεν χρειαζόταν έγκριση από του ιδρύματος Χατζιδάκι (Estate), για αυτό και δεν την ζητήσαμε. Η νομική μας θέση επιβεβαιώθηκε από τους κορυφαίους νομικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε αντίθεση με τη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι, δεν ζητήσαμε άδεια για να ερμηνεύσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Το ίδρυμα Χατζιδάκι δεν μας απαγόρευσε να ερμηνεύσουμε τη μουσική του Χατζιδάκι στη συναυλία μας με νομικά δεσμευτικό τρόπο και άμεση ισχύ.

Ο Μουσικός Διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος μοιράστηκε με το ίδρυμα Χατζιδάκι τα σχέδιά μας για την παγκόσμια περιοδεία συναυλιών και ρώτησε αν επιθυμούσαν να συνεργαστούν δημιουργικά μαζί μας. Η απάντηση ήταν ότι «δεν υπάρχει καμία πρότασή σας που να μας ενδιαφέρει». Αυτό είναι γεγονός, θέμα γραπτής καταγραφής και όχι γνώμη.

Είναι επίσης γεγονός, θέμα γραπτής καταγραφής και όχι γνώμης, ότι δεν υπήρχε νομική οδός για το ίδρυμα Χατζιδάκι να μας εμποδίσει να τιμήσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σε μια περιοδεία συναυλιών πρώτης κατηγορίας.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε δει κάποιες αμφισβητήσιμες ενέργειες να συμβαίνουν «παρασκηνιακά». Αυτό περιλαμβάνει - στις 25 Νοεμβρίου 2025 - τη μεταφορά αδειών για δημόσιες εμφανίσεις του ρεπορτορίου του Μάνου Χατζιδάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας.

Οι διεθνώς αποδεκτοί κανόνες υπαγορεύουν ότι μια μετακίνηση δικαιωμάτων όπως αυτή, έχει ελάχιστη (3μηνη) περίοδο προειδοποίησης. Αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας προγραμματισμένης συναυλίας και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων διαδικασιών αδειοδότησης. Αυτή η περίοδος προειδοποίησης θα έληγε το βράδυ της τελευταίας μας συναυλίας στη Νέα Ζηλανδία, στις 25 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντάς μας έτσι και πάλι να εκτελέσουμε το προγραμματισμένο setlist, σε κάθε περίπτωση καταβάλλοντας πλήρως όλα τα δικαιώματα που αποδίδονται στον κάτοχο των δικαιωμάτων μέσω των αρμόδιων CMO και PRO σε κάθε χώρα.

Τα δικαιώματα και οι κανόνες γίνονται γενικά αποδεκτά ως πλαίσια που επιτρέπουν στις εταιρείες να παράγουν με ασφάλεια παραστάσεις, ενεργώντας καλόπιστα.

Δυστυχώς, πριν από δύο ημέρες ανακάλυψα ότι οι κανόνες έχουν παραβιαστεί σε μια απελπιστική προσπάθεια να «κερδηθεί» η διαμάχη μεταξύ της GTP Touring Ltd και του ιδρύματος Χατζιδάκι από την άποψη της κοινής γνώμης. Από την εμπειρία μου, όταν δεν μπορείς να βασίζεσαι στα δικαιώματα και τους κανόνες, είναι καιρός να αλλάξεις πορεία.

Όλοι οι μαχητές του πληκτρολογίου που προσέβαλαν με αγένεια και ασέβεια τους τραγουδιστές μας, αμφισβήτησαν την ηθική μας, ενώ έκαναν μεγαλεπήβολες ηθικές δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους είχε ως αποτέλεσμα η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι να μην παρουσιαστεί σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του.

Συνεχίζουμε με την παράσταση......

Εκ μέρους της GTP Touring Ltd

Μισέλ Μπορσμά

Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικός Παραγωγός».