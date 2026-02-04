Οριστικό: Στο Πανθεσσαλικό και όχι ΟΑΚΑ ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ, όπως προέβλεπε η προκήρυξη, θα διεξαχθεί ο φετινός τίτλος του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή (4/2) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Η αλλαγή έδρας κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται στο ΟΑΚΑ. Η κατάσταση του σταδίου δεν επέτρεπε τη φιλοξενία περισσότερων από 20.000 φιλάθλους, γεγονός που οδήγησε την Ομοσπονδία στην απόφαση να μεταφέρει το μεγάλο ραντεβού στη Μαγνησία.

Έτσι, ο θεσμός επιστρέφει σε μια έδρα που έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, περιμένοντας πλέον τους νικητές των ημιτελικών μεταξύ ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκού και ΟΦΗ - Λεβαδειακού. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου.