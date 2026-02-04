Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Λεβαδειακός ΟΦΗ ΟΑΚΑ

Οριστικό: Στο Πανθεσσαλικό και όχι ΟΑΚΑ ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ΕΠΟ προχώρησε σε άλλαγη έδρας του φετινού τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson καθώς θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στις 25 Απριλίου.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ, όπως προέβλεπε η προκήρυξη, θα διεξαχθεί ο φετινός τίτλος του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή (4/2) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Η αλλαγή έδρας κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται στο ΟΑΚΑ. Η κατάσταση του σταδίου δεν επέτρεπε τη φιλοξενία περισσότερων από 20.000 φιλάθλους, γεγονός που οδήγησε την Ομοσπονδία στην απόφαση να μεταφέρει το μεγάλο ραντεβού στη Μαγνησία.

Έτσι, ο θεσμός επιστρέφει σε μια έδρα που έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, περιμένοντας πλέον τους νικητές των ημιτελικών μεταξύ ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκού και ΟΦΗ - Λεβαδειακού. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου.

