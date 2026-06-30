Οριστικό τέλος από τον ΣΚΑΙ για τον Κώστα Τσουρό- Ετοιμάζουν την επίσημη ανακοίνωση

Μετάσ από μία χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα, αλλαγές στη διάρκεια της εκπομπής, αλλαγές στο περιεχόμενο, "κοψίματα" των προσώπων του πάνελ και συνεχείς τριβές, έφτασε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι του Κώστα Τσουρού και του ΣΚΑΙ.

Ο παρουσιαστής, που είχε υπογράψει συμβόλαιο με το κανάλι του Φαλήρου για δύο χρόνια συνεργασίας, έφτασε σε μία τελική συμφωνία -που την περίμενε τον τελευταίο μήνα. Στο δεύτερο ραντεβού με τα στελέχη του καναλιού βγήκε λευκός καπνός και ο Τσουρός είναι ελεύθερος να συνεχίσει την πορεία του μετά από τη λύση της συνεργασίας.

Αν και φάνταζε αναμενόμενο κανένας δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα ότι θα συνέβαινε κιόλας, αφού μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Το ΄χουμε» ακούστηκαν διάφορα σενάρια που ήθελαν τον παρουσιαστή να «σώζεται» στο παρά ένα. Από την άλλη τα κουκιά δεν έβγαιναν σχετικά με το που θα μπορούσε να τοποθετηθεί, αφού ήταν ήδη γνωστό από τα μέσα του Μαϊου ότι τη ζώνη του αναλαμβάνουν Αναγνωστόπουλος-Ζαμπέτογλου που επιστρέφουν στο κανάλι μετά βαϊων και κλάδων, ενώ το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν είχαν σκοπό στο Φάληρο να ξοδέψουν κι άλλα χρήματα για νέες παραγωγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κώστας Τσουρός και ο ΣΚΑΙ τα βρήκαν και στο οικονομικό κομμάτι σχετικά με τις ρήτρες που είχαν μπει στο συμβόλαιο.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού για τη λύση της συνεργασίας.

Όσον αφορά το μέλλον του παρουσιαστή, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει πέσει στο τραπέζι μια δυνατή πρόταση που να έχει αξία να συζητήσει. Βέβαια, το καλοκαίρι είναι μεγάλο και καυτό για τις εξελίξεις στον χώρο της τηλεόρασης και δεν αποκλείεται ακόμα και στις αρχές του Σεπτεμβρίου να γίνουν προτάσεις, αλλαγές σε πρόσωπα και ζώνες και να ενταχθύν νέες οικονομικές εκπομπές στα προγράμματα.