Οριστικό τέλος για το Late Show του Κόλμπερτ: Τραμπ - «Επιτέλους, ήταν σαν νεκρός, εντελώς ηλίθιος»

«Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!», αναφώνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διακοπή της εκπομπής «The Late Show» την οποία παρουσίαζε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο κωμικός ηθοποιός και παραγωγός Στίβεν Κόλμπερτ.



«Ο Κόλμπερτ επιτέλους σταμάτησε από το CBS. Απίστευτο που κράτησε τόσον καιρό», σχολίασε ο Τραμπ στο Truth Social. «Κανένα ταλέντο, κανένα κοινό, καμία ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα έκανε καλύτερη δουλειά από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο», πρόσθεσε.





Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρέτισε την Πέμπτη 21 Μαΐου, το βράδυ, το κοινό του, έπειτα από 11 σεζόν με μια συζήτηση με τον Πολ Μακάρτνεϊ των Beatles και αιχμηρά αστεία για την αναγκαστική του αποχώρηση από το CBS.

Στην έναρξη της εκπομπής του ευχαρίστησε το κοινό στο στούντιο αλλά και τους τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν τόσα χρόνια να σχολιάζει την ειδησεογραφία, κάνοντας πού και πού δηκτικά σχόλια για τον Αμερικανό πρόεδρο.



«Ήμασταν εδώ για να νιώσουμε τις ειδήσεις μαζί σας και, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σίγουρα τις ένιωσα», σχολίασε. Αργότερα, άφησε να εννοηθεί ότι για την τελευταία του εκπομπή είχε εξασφαλίσει συνέντευξη από τον πάπα Λέοντα. Όμως ένα μέλος της παραγωγής σχολίασε, αστειευόμενος, ότι ο πάπας ακύρωσε την εμφάνισή του επειδή δεν του άρεσαν τα σνακ που υπήρχαν στα καμαρίνια.



Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε στη σκηνή ο Πολ Μακάρτνεϊ λέγοντας ότι είναι διαθέσιμος. «Ήμουν εδώ κοντά, έκανα κάποιες δουλειές», είπε. Στο φινάλε, ο Μακάρτνεϊ τραγούδησε το κλασσικό τραγούδι των Beatles «Hello, Goodbye», με τη συνοδεία του Κόλμπερτ.

