«Κλείδωσε» το Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία: Πότε και πού το ραντεβού Μητσοτάκη–Ερντογάν

Οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε ανώτατη διπλωματική πηγή. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου και θα είναι η πρώτη μετά το τετ-α-τετ των δύο ηγετών στην Άγκυρα, τον Μάιο του 2024.

Όπως είχε γράψει και στο flash.gr, κατά πληροφορίες οι Γεραπετρίτης και Φιντάν εξετάζουν τουλάχιστον δύο ημερομηνίες στο διάστημα 2- 11/2, στις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στα προγράμματα των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλέιται το ΕΡΤnews, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα συγκληθεί «κατά πάσα βεβαιότητα» μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, προτού ξεκινήσει το Ραμαζάνι. Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς «η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητη για την αποφυγή κρίσεων και τη διασφάλιση ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και γεωπολιτικής ρευστότητας.

Στόχος η εποικοδομητική συζήτηση

Όπως τόνισε η ίδια πηγή, Αθήνα και Άγκυρα έχουν κοινή προσέγγιση πως τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο. Υπογράμμισε μάλιστα ότι «είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πώς θα ήταν η κατάσταση, αν μέσα σε αυτή τη συγκυρία παγκόσμιας αστάθειας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν διαρραγεί». Αν και δεν έχει σημειωθεί σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα, έχει καταστεί εφικτό να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο θέματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις.

Αναφερόμενη στις προσδοκίες της Αθήνας, η ανώτατη διπλωματική πηγή σημείωσε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει μια εποικοδομητική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για το μεγάλο βήμα». Όπως είπε, Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν να μπουν σε ουσιαστικό διάλογο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, καθώς δεν υπάρχει κοινή βάση ως προς το εύρος τους — ζήτημα που η Αθήνα θεωρεί απολύτως αδιαπραγμάτευτο. «Δεν πρόκειται να συζητήσουμε κανένα θέμα κυριαρχίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα

Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου θα διαμορφωθεί στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών.

Ως προς την πρόσφατη τουρκική NAVTEX αόριστης διάρκειας στο Αιγαίο, η ίδια πηγή έκανε λόγο για πάγια τουρκική πρακτική που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Χαρακτήρισε την NAVTEX «απολύτως ανυπόστατη», επισημαίνοντας ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί έναν μηχανισμό που προορίζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Το ζήτημα, όπως ανέφερε, θα τεθεί από την ελληνική πλευρά στις συνομιλίες στην Άγκυρα.

Τέλος, εκτίμησε ότι η NAVTEX αποτελεί προσπάθεια της τουρκικής πλευράς να διαμορφώσει μαξιμαλιστική θέση και να ασκήσει έμμεση πίεση, χωρίς να υπάρχει πραγματικό νομικό έρεισμα, κάτι που, όπως σημείωσε, «το γνωρίζει καλά και η ίδια η Άγκυρα».