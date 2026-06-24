Οικονομία Γιάννης Στουρνάρας Τράπεζα της Ελλάδος Κωνσταντίνος Τασούλας Κυριάκος Πιερρακάκης

Ορκίστηκε Διοικητής της ΤτΕ ο Γιάννης Στουρνάρας ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Γιάννης Στουρνάρας ορκίστηκε εκ νέου Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

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Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, η ορκωμοσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σε μια τελετή που σηματοδοτεί τη συνέχιση της διοικητικής θητείας στην κορυφαία νομισματική αρχή της χώρας.

Ορκίστηκε ο Γιάννης Στουρνάρας ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 15:30, με τον Γιάννη Στουρνάρα να αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Eurokinissi
Eurokinissi

Μετά την ορκωμοσία, η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται ως εξής:

  • Διοικητής: Γιάννης Στουρνάρας
  • Υποδιοικητής: Θεόδωρος Πελαγίδης
  • Υποδιοικήτρια: Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Η νέα σύνθεση σηματοδοτεί τη συνέχιση του έργου της κεντρικής τράπεζας υπό τη σημερινή διοικητική δομή, με έμφαση στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εποπτεία της οικονομίας.

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Οικονομία Γιάννης Στουρνάρας Τράπεζα της Ελλάδος Κωνσταντίνος Τασούλας Κυριάκος Πιερρακάκης

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