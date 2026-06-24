Ορκίστηκε Διοικητής της ΤτΕ ο Γιάννης Στουρνάρας ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας
Ο Γιάννης Στουρνάρας ορκίστηκε εκ νέου Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.
Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, η ορκωμοσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σε μια τελετή που σηματοδοτεί τη συνέχιση της διοικητικής θητείας στην κορυφαία νομισματική αρχή της χώρας.
Ορκίστηκε ο Γιάννης Στουρνάρας ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 15:30, με τον Γιάννη Στουρνάρα να αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Μετά την ορκωμοσία, η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται ως εξής:
- Διοικητής: Γιάννης Στουρνάρας
- Υποδιοικητής: Θεόδωρος Πελαγίδης
- Υποδιοικήτρια: Χριστίνα Παπακωνσταντίνου
Η νέα σύνθεση σηματοδοτεί τη συνέχιση του έργου της κεντρικής τράπεζας υπό τη σημερινή διοικητική δομή, με έμφαση στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εποπτεία της οικονομίας.