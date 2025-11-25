«Όρμηξε, με φίλησε και έβαλε το χέρι του...»: Τρόμος στον Άλιμο για «δράκο» που παρενοχλεί γυναίκες

Τον τρόμο έχει σκορπίσει στον Άλιμο ένας άνδρας που φέρεται να επιτίθεται σε γυναίκες που περπατούν στο δρόμο σε ώρες με μειωμένη κίνηση, παρενοχλώντας τις σεξουαλικά.

«Θυμάμαι ότι ήταν σκουρόχρωμος, περίπου 1.65 και μικρός σε ηλικία, 25 με 30 ετών», ανέφερε η Ασημίνα Χαβιαράκη, θύμα επίθεσης από τον φερόμενο «δράκο», μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Με παρακολούθησε από την ώρα που κατέβηκα από το λεωφορείο. Δεν έδωσα σημασία, είπα ότι θα πηγαίνει στη δουλειά του όπως κι εγώ. Καθώς προχωρούσα, αυτός ερχόταν όλο και πιο δίπλα μου και ακολουθούσε το βήμα μου. Κάποια στιγμή σταμάτησα για να περάσει», είπε.

«Τότε με κοίταξε και μου όρμησε κατευθείαν. Με φίλησε και έπιασε με το χέρι του τα γεννητικά μου όργανα», είπε.

«Έπαθα σοκ, τον έσπρωξα, έβγαλα μια κραυγή και εκείνος εξαφανίστηκε σε ένα στενό», ανέφερε η καταγγέλλουσα.

«Με θώπευσε στα οπίσθια και το στήθος»

Παρόμοια χαρακτηριστικά φέρεται να έχει ο άνδρας που επιτέθηκε σε μία άλλη καταγγέλλουσα στην περιοχή του Πειραιά, οδηγώντας στην εντύπωση ότι μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο.

«Πήγαινα στη δουλειά μου προχωρώντας στο δρόμο. Ένιωσα κάποιον να με πιάνει στην πλάτη. Νόμιζα ότι κάποιος γνωστός, μου έκανε πλάκα. Με το που γύρισα, αντιλήφθηκα ότι είναι κάποιος άγνωστος. Εκείνη τη στιγμή θώπευσε τα οπίσθιά μου και το στήθος μου», ανέφερε η Ελένη, θύμα της επίθεσης.

«Φώναξα, τον έβρισα. Τότε τράπηκε σε φυγή», είπε.

Χαρακτηριστικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το πρωί, την ώρα που τα θύματα πήγαιναν στη δουλειά τους.