Ορνιθολόγος ο «ασθενής μηδέν» με τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο - Η μοιραία περιπέτεια παρατήρησης

Ο ορνιθολόγος Λέο Σiλπερούντ, είναι ο ασθενής μηδέν που πυροδότησε την επιδημία του χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό



Ο 70χρονος άνδρας και η 69χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της βρίσκονταν σε ένα πεντάμηνο ταξίδι στη Νότια Αμερική. Αρχικά προσγειώθηκαν στην Αργεντινή στις 27 Νοεμβρίου και ταξίδεψαν στη Χιλή, την Ουρουγουάη και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, όπου έκαναν μια μοιραία περιπέτεια παρατήρησης πουλιών.



Το ζευγάρι ζούσε σε ένα μικρό χωριό 3.000 κατοίκων στην Ολλανδία και ταυτοποιήθηκε σε νεκρολογίες που δημοσιεύθηκαν στο μηνιαίο περιοδικό του χωριού τους.

Η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο



Μία ολόκληρη επιχείρηση έχει ήδη στηθεί από τις ισπανικές Αρχές για την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, όπου εκδηλώθηκε επιδημία χανταϊού, το οποίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια Νησιά αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου. Οι αρχές έχουν μελετήσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια με αποτέλεσμα κάποιοι να κάνουν λόγο για επιχείρηση στρατιωτικού τύπου.



Στο πλοίο αρχικά απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο Πράσινο Ακρωτήριο και η άφιξή του στα Κανάρια Νησιά αυτό το Σαββατοκύριακο έχει προκαλέσει αναταραχή στους κατοίκους του, οι οποίοι φοβούνται ότι ο ιός θα εξαπλωθεί και στο νησί παρά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί.



Το πλοίο αναμένεται να εισέλθει στα χωρικά ύδατα των Καναρίων Νήσων τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και να αγκυροβολήσει ακριβώς έξω από το λιμάνι της Γραναδίγια, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Τενερίφης, όπως αναφέρει ο Independent.



Το βιομηχανικό λιμάνι απέχει 13 λεπτά με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο του νησιού, από όπου θα αναχωρούν οι πτήσεις επαναπατρισμού και 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από την εμβληματική τουριστική πόλη Γκραναδίγια ντε Αμπόνα.



«Όλοι θέλουμε οι επιβάτες να επιστρέψουν με ασφάλεια, αλλά ανησυχούμε για το πώς αυτό θα επηρεάσει την υγεία μας και τις επιχειρήσεις μας, οι οποίες εξαρτώνται από τον τουρισμό», λέει η Πατρίσια Φερνάντεζ Μπουένο, 44 ετών, ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενου ακινήτου που ζει στην πόλη.



Το Hondius θα αγκυροβολήσει -όχι θα δέσει- και μικρά σκάφη θα μεταφέρουν επιβάτες στην ξηρά σε ομάδες των πέντε σε μια αποκλεισμένη μικρή περιοχή στο λιμάνι, όπου ειδικά εξοπλισμένα οχήματα θα τους μεταφέρουν απευθείας στο αεροδρόμιο.



Οι Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη και θα παραπεμφθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκομέζ Ουγιά.



«Οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν από την αυγή, μόλις υπάρξει αρκετό φως ημέρας για να ξεκινήσουν οι εργασίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Αλφόνσο Καμπέγιο.



«Εκτιμούμε, αν και αυτός είναι ένας υπολογισμός που εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πτήσεων και από την αγκυροβόληση ενός κρουαζιερόπλοιου μήκους άνω των 100 μέτρων, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν γύρω στις 12:00 το μεσημέρι», πρόσθεσε.



«Πρέπει να εγγυηθούμε ότι το πλοίο θα αναχωρήσει από το λιμάνι μέχρι τη Δευτέρα», σημείωσε.



Αυτό γιατί οι καιρικές συνθήκες θα καταστήσουν αδύνατο οποιονδήποτε επιχείρηση από τη Δευτέρα και μετά και δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν μέχρι τα τέλη Μαΐου, δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία.



Σε αυτό το στενό χρονικό περιθώριο οι αρχές σχεδιάζουν να αποβιβάσουν, να διεκπεραιώσουν και να επαναπατρίσουν επιβάτες από 22 εθνικότητες.

ΠΟΥ: «Επαφές υψηλού κινδύνου οι επιβάτες»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου ότι θεωρεί «επαφές υψηλού κινδύνου» όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Hondius στο οποίο εμφανίσθηκε εστία χανταϊού, τα οποία πρέπει να τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες.



«Κατατάσσουμε όλα τα πρόσωπα πάνω στο πλοίο σε αυτό που αποκαλούμε επαφές υψηλού κινδύνου», εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του ΠΟΥ αρμόδια για την πρόληψη και την προετοιμασία για επιδημίες και πανδημίες.



Η ίδια πρόσθεσε ότι συνιστάται «ενεργή εποπτεία και παρακολούθηση όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος που θα αποβιβασθούν για μια περίοδο 42 ημερών».



Στο μεταξύ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προσπάθησε να καθησυχάσει τους κατοίκους της Τενερίφης ότι ο κίνδυνος μόλυνσης είναι χαμηλός πριν από την άφιξη ενός κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ξέσπασμα του ιού.



Ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους τόνισε ότι «δεν πρόκειται για άλλον έναν Covid» και ότι δεν υπήρχαν συμπτωματικοί επιβάτες επί του MV Hondius, σε προσωπικό μήνυμα προς τους κατοίκους των Καναρίων Νήσων.



Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Γκραναντίγια τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους ντόπιους.



Έξι κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί μεταξύ των επιβατών του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους τρεις που πέθαναν ενώ το ολλανδικό πλοίο απέπλευε από τη Νότια Αμερική.



Ο χανταϊός συνήθως μεταφέρεται από τρωκτικά, αλλά η μετάδοση του στελέχους των Άνδεων στον άνθρωπο - από το οποίο ο ΠΟΥ πιστεύει ότι προσβλήθηκαν ορισμένοι από τους επιβάτες του πλοίου ενώ βρισκόταν στη Νότια Αμερική - είναι πιθανή.



Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, υπερβολική κόπωση, μυϊκούς πόνους, πόνο στο στομάχι, έμετο, διάρροια και δύσπνοια.



«Ξέρω ότι ανησυχείτε», είπε ο Γκεμπρεγέσους στους κατοίκους της Τενερίφης.



«Ξέρω ότι όταν ακούς τη λέξη «επιδημία» και παρακολουθείς ένα πλοίο να πλέει προς τις ακτές σου, αναδύονται αναμνήσεις. Ο πόνος του 2020 είναι ακόμα πραγματικός και δεν τον απορρίπτω ούτε στιγμή.



«Αλλά χρειάζομαι να με ακούσετε καθαρά: δεν πρόκειται για άλλον έναν Covid. Ο τρέχων κίνδυνος δημόσιας υγείας από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός».



Πρόσθεσε μάλιστα ότι επί του παρόντος στο MV Hondius βρισκόταν ένας ειδικός του ΠΟΥ, ο Δρ. Freddy Banza-Mutoka.



Μαζί με δύο Ολλανδούς γιατρούς, διεξάγει ιατρικές αξιολογήσεις και αξιολογήσεις έκθεσης όλων των επιβατών του πλοίου, ανέφερε ο ΠΟΥ, και επί του παρόντος αναφέρει ότι κανένας άλλος επιβάτης δεν εμφανίζει συμπτώματα.



Ο Γκεμπρεγέσους βρίσκεται ήδη στην Τενερίφη για να παρακολουθήσει από πρώτο χέρι την επικείμενη επιχείρηση εκκένωσης.

Ποιοι θα παραμείνουν στο Hondius



Τριάντα μέλη πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο για να συνεχίσουν το ταξίδι προς την Ολλανδία και και στη συνέχεια οι αρχές της χώρας θα είναι στη συνέχεια υπεύθυνες για την απολύμανση του πλοίου.



Η σορός ενός επιβάτη που πέθανε στο πλοίο θα παραμείνει στο πλοίο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ολλανδία.



Εάν ο καιρός επιδεινωθεί πριν αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες, το Hondius θα συνεχίσει με τους υπόλοιπους επιβάτες προς την Ολλανδία, δήλωσε ο Καμπέγιο.



Η άφιξη του πλοίου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς το πλοίο πλησίαζε προς την Τενερίφη.



Η Έλενα Ρουίζ, εκπρόσωπος του συνδικάτου των λιμενικών εργαζομένων της Τενερίφης, δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι περίπου 55 συνδικαλιστές στο λιμάνι της Γραναδίγιας δεν θα εμφανιστούν στη δουλειά το Σάββατο ή την Κυριακή, και οι νησιώτες θα συγκεντρωθούν επίσης στο λιμάνι σε ένδειξη διαμαρτυρίας.



«Αυτό που έρχεται είναι ένας βιολογικός κίνδυνος. Υπάρχει ένα καθιερωμένο πρωτόκολλο για μικρότερες αφίξεις σκαφών μεταναστών, αλλά αυτό είναι σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα - και δεν υπάρχουν επαρκή πρωτόκολλα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων χειρίζονται την άφιξη.

Ακόμα και η ίδια η Πολιτοφυλακή ανησυχεί και φοβάται, και πιστεύω ότι απλώς δεν έχουν επαρκείς πόρους» τόνισε.



Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η απουσία των εργαζομένων δεν θα επηρεάσει την ίδια την άφιξη του πλοίου, εξηγώντας ότι η λιμενική αστυνομία και η Πολιτοφυλακή θα χειριστούν την επιχείρηση - αλλά ότι ο αντίκτυπος θα γίνει αισθητός στη βιομηχανική πλευρά του λιμανιού.



«Είμαστε λιμάνι δεύτερης κατηγορίας όσον αφορά την εργασία - σε δεύτερη μοίρα όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και στην πρώτη θέση όσον αφορά τον κίνδυνο», καταλήγει η Ρουίζ.